»Tourismushelden« aus Reutlingen und der Region auf der CMT geehrt

STUTTGART/REUTLINGEN. Im Rahmen der CMT wurden 66 Menschen geehrt, die sich für den Tourismus in Baden-Württemberg einsetzen. Unter den Gewinnern sind auch einige aus Reutlingen und der Region. Gemeinsam mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, der Tourismus Marketing Baden-Württemberg (TMBW) und den Baden-Württembergischen IHKs, hat die Messe Stuttgart im Rahmen der CMT die Auszeichnung Tourismushelden Baden-Württemberg verliehen.

»Jeden einzelnen Tag erfinden sich diese Menschen neu, sammeln Ideen, tauschen sich aus, arbeiten hart und verfolgen alle gemeinsam das Ziel, das Reise- und Genießerland Baden-Württemberg für Einheimische und Gäste erlebbar zu machen«, sagt Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus. »Mit dieser Auszeichnung möchten wir diese Leistung honorieren und uns für das tägliche Engagement bedanken.« Das sind die Gewinner aus der Region:

Lisa Bayha aus Reutlingen mit Instagram-Seite »Waldwiesenglück«

Lisa Bayha aus Reutlingen wurde in der Kategorie Social Media/Blog/PR als »Tourismusheldin« ausgezeichnet. Auf ihrem Instagram-Account »Waldwiesenglück« gibt die dreifache Mutter ihren knapp 9.000 Followern Tipps für Ausflüge mit der Familie. Dafür besucht sie die Locations - am liebsten irgendwo in Reutlingen und der Region - mit ihrer eigenen Familie und lässt die mittlerweile mehr als 8.800 Follower daran teilhaben. »Das ist für mich eine große Ehre«, freut sich Lisa Bayha über die Auszeichnung.

Jessica Lichner aus Großbettlingen mit Instagram-Seite »Wunderkunft«

Auch Influencerin Jessica Lichner aus dem Großbettlingen wurde hat den Preis der Kategorie Social Media/Blog/PR bekommen. Sie betreibt den Instagram-Kanal »Wunderkunft«. Der Name ist eine Zusammensetztung aus "wunderbare Unterkunft". Das ist auch das eines Hauptthemen ihres Kanals mit mehr als 15.000 Followern: familienfreundliche Unterkünfte vorzustellen. Aber Jessica Lichner macht noch mehr. Sie gibt jungen Familien Tipps für Ausflugsziele, Rezepte und andere kreative Ideen. "Es freut mich einfach riesig, dass ich euch hier eine Inspiration sein darf", schreibt sie zu einem Foto, dass sie zusammen mit der Reutlingerin Lisa Bayha vom Kanal »Waldwiesenglück« bei der Preisverleihung zeigt.

Biosphärenhotel Gasthof Herrmann in Münsingen

Eine Auszeichnung in der Kategorie Beherbergung geht an das Rezeptionsteam, das Serviceteam und Betreiber Rainer vom Biosphärenhotel Herrmann in Münsingen. Das Vier-Sterne-Hotel ist eine Münsinger Institution. Unmittelbar am Markplatz gelegen, blickt das Haus auf mehr als 200 Jahre Geschichte zurück. Seit vier Generationen ist der Gasthof im Besitz der Familie Autenrieth, die durch Erweiterungen, Um- und Ausbauten zusätzlich ein einmaliges Hotel geschaffen haben, das für Regionalität und Kreativität in der Küche steht.

Hotel Speidel's BrauManufaktur in Hohenstein

Ebenfalls in der Kategorie Beherbergung hat das Hotel Speidel's BrauManufaktur in Hohenstein eine Auszeichnung bekommen. 1763 begann die Brautradition. Was bei Wolfgang Speidel in die Flasche kommt – jede füllt er selbst per Hand ab – hat so gar nichts mit dem Massenprodukt der Großbrauereien zu tun, die den Bierdurst der Menschen stillen und deren Geschmack steuern. Das hier ist echtes, ehrliches Bier, handgemacht, kein Einheitsgebräu. In Ödenwaldstetten kann jeder die Abläufe des Bierbrauens kennenlernen, die Welt des Bieres erkunden, bekannte Biersorten blind verkosten, Biergerichte genießen und sogar sein eigenes Bier brauen.

Aniello della Rocca, Wohnmobilstellplatz in Münsingen

Ein Preis in der Kategorie Campingwirtschaft geht an Aniello della Rocca. Im Team des Touristik-Büros in Münsingen ist er zuständig für die Verwaltung des Wohnmobilstellplatzes im Wiesental. Dieser bietet 32 Wohnmobilstellplätze (keine Caravane/Wohnwagen) in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof und zum Stadtzentrum. Ausgestattet mit Stromanschlüssen, Frisch- und Grauwasserentsorgung sowie Entsorgungsstationen für Toilettenboxen.

Helmut Treß von der Touristinformation Münsingen

Helmut Treß von der Münsinger Touristinformation ist ein »Tourismusheld« in der Kategorie Freizeitdienstleistungen und Destinationen. Er ist Wanderwegewart und unter anderem für die Premiumwanderweg »Hochgehwanderwege« zuständig. »Er macht alles sehr akribisch und hält die Wege instand«, sagt eine Sprecherin des Touristik-Büros. Wenn ein Schild fehlt oder eine Hecke zurückgeschnitten werden muss, ist Helmut Treß zur Stelle.

Freizeitpark Traumland in in Sonnenbühl

Traumland-Betreiberin Ines Ehe und ihr Team vom Freizeitpark in Sonnenbühl wurden ebenfalls in der Kategorie Freizeitdienstleistungen und Destinationen ausgezeichnet. Das Traumland auf der Bärenhöhle ist vor allem für Familien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter ausgelegt und bietet aktuell laut Park-Webseite 27 Attraktionen - darunter das 40 Meter hohe Riesenrad.

Jürgen Armbruster aus Neuffen mit Swabian Travel

In der Kategorie Reisebranche hat Jürgen Armbruster einen Preis abgeräumt. Er betreibt den Touren- und Reiseveranstalter Swabian Travel mit Sitz in Neuffen. Im Mittelpunkt stehen Ziele in Baden-Württemberg und insbesondere der Schwäbische Alb als »eine der schönsten und abwechslungsreichsten Landschaften Deutschlands und Europas«, wie es auf der Firmen-Webseite heißt. Im Angebot sind etwa Wanderungen, Fahrrad- und Höhlentouren aber auch andere Erlebnisse wie eine Fahrt im Oldtimerbus.

Fotograf Steffen Steinhäußer aus Münsingen

Auch Fotograf Steffen Steinhäußer erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie Reisebranche. Der Münsinger liefert in schöner Regelmäßigkeit eindrucksvolle Bilder von atemberaubenden Landschaften für verschiedene Tourismus-Unternehmen aber auch eine eigenen Social-Media-Accounts. Diese tragen nicht umsonst den Namen »Schwäbische Alb Fotografie«. Egal ob der Schönbergturm in Pfullingen, die Ruine Hohenurach bei Bad Urach oder das Lautertal: Steffen Steinhäußer setzt die Sehenswürdigkeiten der Schwäbischen Alb in Szene. (GEA)