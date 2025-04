Toskanischer Markt mit Köstlichkeiten am Wochenende an der Reutlinger Marienkirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Organisiert vom italienisch-deutschen Kulturverein »Stammtisch Pistoia« und dem Reutlinger Städtefreundschaftsverein Amicizia Pistoia-Reutlingen steigt vom 28. bis 30. März wieder der Toskanische Markt auf dem Weibermarkt: am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr, am Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Fünfzehn Direktvermarkter aus Pistoia und Umgebung haben ihre leckeren Erzeugnisse im Gepäck – vom Parmigiano über Schinken- und Wurstwaren des italienischen Slow-Food-Metzgers Fausto Savigni sowie bestem nativen Olivenöl und verlockenden Süßigkeiten bis hin zu fruchtig-bodenständigen toskanischen Weinen.

Auch die Osteria Toscana in Regie des Agriturismo »A Casa nostra« ist wieder am Start und beglückt den Gaumen mit Pasta und Ravioli al ragù vom Schwein oder Wildschwein, mit Spanferkel-Broten oder Spanferkel mit eingelegtem Gemüse.

Mit VHS-Begleitprogramm

Offiziell eröffnet wird der 23. Toskanische Markt von Oberbürgermeister Thomas Keck am Freitag um 11.30 Uhr mit Musik von »Passo Uno«, einer unabhängigen Pop-Funk-Band aus Pistoia. Ihre stark vom Sound der 1970er- und 1980er-Jahre inspirierten Stücke verbindet Funk, Soul und Rock im Stil der italienischen Popszene jener Jahre. Dazu präsentieren die sechs Musiker neben eigenen Songs auch »Klassiker« jener Jahre. Sie spielen jeweils für eine Stunde auf – am Freitag nach der offiziellen Eröffnung des Markts und um 16 Uhr, am Samstag um 11 und 16 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag dann um 14.30 Uhr.

Ein kulturelles Begleitprogramm der Volkshochschule Reutlingen setzt besondere Akzente: Die prominente Pistoieser Künstlerin Rossella Baldecchi bietet einen Workshop in Sachen Radierung und präsentiert eine kleine, aber feine Ausstellung eigener Arbeiten auf Basis dieser Technik. Die Gruppo Fotoamatori di Pistoia zeigt eine bunte Porträt-Schau von Menschen aus und in Pistoia. (eg)