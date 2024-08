Tierheim Reutlingen rettet Mini-Kater

Der Internationale Katzentag wurde vom International Fund for Animal Welfare ins Leben gerufen. In Deutschland richtet ihn die Tiertafel aus. Der Tag soll das Bewusstsein für die Bedürfnisse von Katzen schärfen. Die Mahnung zu artgerechter Tierhaltung und die Bekämpfung von Vernachlässigung und Misshandlung stehen dabei im Mittelpunkt. Die Katze ist das beliebteste Haustier in Deutschland. Laut Statistik sollen knapp 17 Katzen in deutschen Haushalten leben. Nach inoffiziellen Schätzungen soll es etwa zwei Millionen Streunerkatzen auf der Straße geben.