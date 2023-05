Tempo 40 rund um die Uhr auch in der Reutlinger Justinus-Kerner-Straße

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehr Spielräume für die Stadt bei Luftreinhaltung und Lärmschutz: Laut neuem Kooperationserlass des Landes ist für Maßnahmen in diesen beiden Bereichen bei Innerortsstrecken künftig nur noch eine Beteiligung der unteren Straßenverkehrsbehörde (städtisches Ordnungsamt) und nicht mehr des Regierungspräsidiums Tübingen nötig.

Auch tagsüber keine 50 mehr

Die Stadt wird, so berichtete Gerhard Lude, der Leiter der Reutlinger Verkehrsabteilung, im Bauausschuss zunächst an zwei Stellen Änderungen vornehmen: In der Justinus-Kerner-Straße und am Streckenzug Olgastraße/Julius-Kemmler-Straße soll künftig rund um die Uhr Tempo 40 gelten. Bisher galt hier die Begrenzung aus Lärmschutzgründen nur von 22 bis 6 Uhr. Tagsüber durfte 50 gefahren werden, was insbesondere in der Justinus-Kerner-Straße für Proteste sorgt. Anwohner fordern schon lange Tempo 30 auf der viel befahrenen engen Straße. (GEA)