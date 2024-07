Teilsperrung der Reutlinger Straße Am Echazufer ab Montag

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ab Montag, 29. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 9. August, arbeitet das Reutlinger Amt für Tiefbau, Grünflächen und Umwelt an der Unterseite des Fußgängerstegs Knoten Lindach/Obere Wässere über die Lederstraße/Straße Am Echazufer. Bei den Instandsetzungsarbeiten werden unter anderem teilweise korrodierte Stahlblechteile und Befestigungen ersetzt und wieder neu angebracht. Dafür muss montags bis freitags jeweils in der Zeit von 8.30 bis 15 Uhr abwechselnd stadteinwärts und stadtauswärts jeweils eine Fahrspur der Straße Am Echazufer für den Verkehr gesperrt werden. Der Fußgängersteg kann während der gesamten Bauzeit uneingeschränkt genutzt werden. (eg)