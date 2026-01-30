Tausende Besucher bei der Ausbildungsmesse Binea in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Insgesamt 170 Aussteller füllen bei der Ausbildungsmesse Binea die Säle der Reutlinger Stadthalle. Ob große Namen wie die Deutsche Bundeswehr oder regionale Betriebe wie Elektro Scherer aus Trochtelfingen: Für die meist jungen Gäste gibt es am Freitag und Samstag die unterschiedlichsten Berufsfelder zu entdecken. Gegen 12.30 Uhr haben am ersten Tag bereits 2.500 Menschen die Messe besucht, weiß Projektleiterin Janne Hagel vom Veranstalter Solutioncube. »Vor allem am Morgen hatten wir lange Schlangen, weil ganze Schulklassen gemeinsam hergekommen sind«, erzählt sie.

Mit Glücksrädern das Interesse wecken

Ab Mittag war dann etwas weniger los in der Halle. Dafür war es dann aber auch einfacher, mit den Menschen an den Infoständen ins Gespräch zu kommen. Einige von ihnen haben Glücksräder mit dabei, am Stand der Malteser duellieren sich Freundesgruppen am Bierpongtisch. Besonders gut besucht ist der Billardtisch vom Dettinger Verpackungsunternehmen Knauer. »Den haben unsere Azubis selbst gebaut. Das ist natürlich ein toller Gesprächsöffner«, sagt Ausbildungsleiter Denis Dimster.

Die Binea ist für ihn ein wichtiger Ort, um die Arbeitskräfte der Zukunft für das Unternehmen zu gewinnen: »Gerade haben wir zwei Azubis, die uns letztes Jahr auf der Messe entdeckt haben.« Besucher und Aussteller haben noch bis Samstag, 16 Uhr, Zeit, sich persönlich kennenzulernen. Außerdem finden im Rahmen der Veranstaltungen 40 Workshops und Vorträge statt. (GEA)