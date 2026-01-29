Telefonische Krankmeldung: Reutlinger Arzt sieht Vorteile

Man muss sich nicht ins Wartezimmer schleppen: Auch telefonisch kann man sich krankschreiben lassen. Viele Ärzte stehen hinter diesem Prozedere, die Politik hingegen fürchtet Missbrauch.

REUTLINGEN. Es ist eine Regelung, die aus der schieren Not geboren wurde, die sich dann aber dauerhaft etabliert hat. Zu Beginn der Corona-Pandemie, nämlich ab Frühjahr 2020, wurde es Patienten ermöglicht, sich für einen kurzen Zeitrahmen per Telefon krankschreiben zu lassen. Das Ziel war es, das Praxispersonal zu entlasten und die Infektionsrisiken zu verringern. Nach mehreren befristeten Verlängerungen wurde die Regelung vom gemeinsamen Bundesausschuss 2023 dauerhaft eingeführt. Seitdem ist es möglich, sich telefonisch für bis zu fünf Werktage von einem Hausarzt krankschreiben zu lassen. Allerdings ist Voraussetzung, dass der Patient in der Praxis bekannt ist und keine schwere Symptomatik vorliegt.

Nun könnte es jedoch sein, dass diese Regelung auf den Prüfstand kommt. Laut Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) könne sie »missbräuchlich ausgenutzt werden«. Bundeskanzler Friedrich Merz kritisiert die vielen Fehltage wegen Krankheit und vermutet einen der Gründe in der Möglichkeit zur telefonischen Krankmeldung.

Viele Vorteile der aktuellen Regelung

Etwas, das der Reutlinger Hausarzt und Mitglied in der Kreisärzteschaft, Dr. Martin Herrmann, als eine »Fehleinschätzung« ansieht. Die Zahl der Krankmeldungen habe nach seiner Einschätzung aufgrund dieser Regelung nicht merklich zugenommen, auf der anderen Seite biete sie jedoch viele Vorteile. So würde das Praxis-Personal entlastet und vor allem das Ansteckungsrisiko in den Wartezimmern sinke. Man nehme nur die aktuelle Grippewelle, jeder Kontakt weniger mit einem Erkrankten kann helfen, die Ausbreitung einzudämmen. Und auch für die Patienten sei es von Vorteil, »wenn sie sich nicht krank in die Praxis schleppen müssen«, sagt Dr. Herrmann. Sondern sich stattdessen daheim auskurieren können.

Das Missbrauchsrisiko sei gering, da Hausärzte nur Patienten nach einem Telefonat oder einer Videosprechstunde krankschreiben dürfen, die bei ihnen als Patient registriert und die in den vergangenen zwei Jahren mindestens einmal in der Praxis gewesen sind. Wer krank feiern will, kann also nicht einfach irgendeinen Arzt anrufen und sich einen gelben Schein holen. »Wir machen das nur bei Patienten, die wir wirklich kennen«, bestätigt Herrmann. Wer sich unbedingt krankschreiben lassen wolle, würde auch eine Praxis aufsuchen, wenn ein Telefonat nicht mehr genügt, meint Herrmann. Eine komplette Sicherheit vor Missbrauch gibt es also ohnehin nicht.

Würden jedoch wieder alle Patienten kommen, würde dies für die Hausärzte einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. »Für uns ist dies logistisch eine Entlastung«, sagt Herrmann. So nutzen etwa 10 bis 20 Prozent der Patienten die Möglichkeit, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. Alles in allem ist sein Fazit klar: »Ich kann keinen Vorteil darin erkennen, wenn die Krankschreibung per Telefon wieder abgeschafft wird.«

Menschen gehen heute eher schneller zum Arzt

Diese Zahlen heißen im Umkehrschluss, dass ein Gros der Kranken ohnehin zum Arzt kommt, um sich untersuchen zu lassen. Die Sorge um die Gesundheit habe bei vielen Menschen in den vergangenen Jahren zugenommen, beobachtet der Allgemeinmediziner, gleichzeitig sei das »Selbstmanagement« in Bezug auf die eigene Gesundheit nicht mehr so ausgereift wie früher. Bis noch vor wenigen Jahrzehnten seien die Menschen besser in der Lage gewesen, beispielsweise mit Hausmitteln oder leichten Schmerzmitteln grippale Infekte oder ähnliches in den Griff zu bekommen. Heute suchen sie schneller einen Mediziner auf.

Das kann man unter anderem auf »Dr. Google« zurückführen, ist Herrmann überzeugt. Einerseits bietet das Internet schier unbegrenztes Wissen, andererseits können es die Patienten dann doch nicht richtig einordnen. Wer eine Reihe von Symptomen eingibt, erhält eine lange Liste möglicher Erkrankungen - darunter auch lebensbedrohliche. Und der Laie weiß nun eben nicht, ob es tatsächlich gefährlich ist - oder ein harmloses Virus, dem man mit Wadenwickeln zu Leibe rücken kann.

Aber zurück zur telefonischen Krankmeldung. Dr. Günther Fuhrer, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Reutlingen, befürwortet ebenfalls, diese für bekannte Patienten auszustellen - auch wenn sie »ein gewisses Potenzial an sachlicher Unschärfe« beinhalten, wie er einräumt. Geeignet sei diese Methode nicht bei Patienten, deren aktuelle Krankheitsursache telefonisch nicht einzuschätzen ist oder wenn der Patient schon lange keinen Kontakt zum jeweiligen Arzt hatte. Hier müsse ein Arzt den Patienten untersuchen für eine »sachlich fundierte Begründung«. Ähnliches gelte für die Dauer der Krankmeldung. »Patienten schätzen oft die benötigte Zeit zur Rekonvaleszenz anders ein als der Fachmann. Auch für diese Einschätzung wird Sachkenntnis bezüglich der Krankheitsursache und der betroffenen Person benötigt, « so Fuhrer. (GEA)