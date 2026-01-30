Heute vor 25 Jahren in Reutlingen: Das Klinikum trägt Blau-Grau

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wir schreiben den 30. Januar 2001 und fragen uns, ob sich die Reutlinger Konsumenten bereits beim »langen Verkaufssamstag vor dem großen Narrenumzug mit Schnäppchen eingedeckt haben«, denn: »Am ersten Winterschluss-Verkaufstag schwächelt die Kundschaft: ›Tote Hose‹ lauten die Kommentare in vielen Geschäften, und die Trendmeldungen der Einzelhändler klingen alles andere als euphorisch.« Verzagt sind sie dennoch nicht. Locken doch gut gefüllte Lager, die optimistisch stimmen.

»›Wir haben einiges zu bieten‹, lässt Dieter Resl, Geschäftsführer der Galeria Kaufhof, wissen. Weil der Winter bisher eher ein Frühling war, gibt's Molliges zu zuhauf. ›Das Thema heißt warm‹, meint der Kaufhof-Chef: ›Die Gewinner sind die Verlierer der vergangenen Wochen.‹ Dicke Mäntel also, Jacken und Wintersportartikel – bis zu 50 Prozent reduziert. Ein buchstäblich günstiger Zeitpunkt für ein neues Outfit.«

Apropos neues Outfit. Ein solches hat auch das Reutlinger Krankenhaus-Personal verordnet bekommen und einen neuen Namen gleich mit dazu. Seit diesem Monat ist nämlich Schluss mit Kreiskrankenhaus. Jetzt nennt sich das Hospital »Klinikum am Steinenberg«. Und die Kleiderordnung orientiert sich ab sofort an den neuen Logo-Farben des Heilbetriebs: Blau-Grau. Auf diese Weise sollen die drei Kliniken des Landkreises »noch mehr Professionalität ausstrahlen und Patienten wie Besuchern einen freundlicheren Empfang bereiten«. (GEA/ekü)