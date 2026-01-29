Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Reutlinger Haushalt: Die AfD schert aus

Die Stadt Reutlingen muss eine historisch schwierige Finanzsituation meistern. Während sieben von acht Fraktionen und Gruppierungen nun an einem Strang ziehen, geht die AfD einen Sonderweg. Was darüber bekannt ist.

Die Stadt Reutlingen muss eine historisch schlechte Finanzlage meistern. Foto: Stephan Zenke
REUTLINGEN. »So schlimm war's noch nie.« Wenn sie über die Finanzlage der Stadt Reutlingen und den Haushalt für 2026/27 sprechen, sind sich die Kommunalpolitiker aller Parteien und Gruppierungen einig wie selten. Reutlingen muss ein Loch von 50 Millionen Euro im Ergebnishaushalt stopfen. Damit das irgendwie gelingen kann, hat die Stadtverwaltung im Dezember eine Liste mit Sparvorschlägen vorgelegt, die seitdem für Empörung in der Bevölkerung sorgt. Die Hundesteuer wurde erhöht, Stadtteilbibliotheken sollen geschlossen und Kita-Gebühren erhöht werden, im Rathaus sollen zehn Prozent aller Stellen abgebaut werden. Das sind nur einige wenige der Punkte auf einer langen Liste. Der Haushalt - und damit die Streichliste - soll im März verabschiedet werden.

Nun haben sich sieben von insgesamt acht Fraktionen und Gruppierungen des Gemeinderats für einen gemeinsamen Weg entschlossen. CDU, Grüne, FWV, SPD, WiR, Linke/Partei und FDP lassen über CDU-Chefin Gabriele Gaiser vermelden, dass man sich verständigt habe, »bis zum vorläufigen Antragsschluss keine Anträge zum Doppelhaushalt zu stellen. Vielmehr wollen sie daran arbeiten, die Vorschläge der Verwaltung zu bewerten und ein ausgewogenes gemeinsames Paket an Konsolidierungsmaßnahmen zu schnüren.« Die AfD lehnt es ab, diesen Weg mitzugehen.

»Wir versuchen jetzt mal, es im Paket zu lösen«

Bisher erfolgten fraktionsübergreifend zwei Gespräche diesbezüglich. Gaiser berichtet dem GEA, dass sie die Initiative für diese Gespräche ergriffen habe. Man wolle mit dem Vorstoß deutlich machen, dass es nun nicht an der Zeit sei, sich mit einzelnen Anträgen zu profilieren. Vielmehr müsse man an einem Strang ziehen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt weiter zu sichern. Der letzte Fall, in dem ein Antrags-Wirr-Warr schlussendlich bei allen Betroffenen für mehr Verwirrung als Klarheit gesorgt hatte, war die Diskussion um die Absenkung der Kindergartengebühren im vergangenen Jahr - er ist allen noch in Erinnerung. »Die Vorstellung ist, dass wir bei kritischen Themen versuchen, einen gemeinsamen Weg hinzubekommen«, sagt Gaiser. Beispielsweise bei den Themen »Kita Gebühren, Personalreduzierung oder Strukturierung der Bezirksämter«. Es könne sein, dass irgendwann noch einzelne Anträge von Fraktionen kommen, räumt sie ein. »Aber wir versuchen jetzt mal, es im Paket zu lösen.«

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Hansjörg Schrade will diesen Weg nicht mitgehen. Er hat Gaiser per Mail mitgeteilt, dass seine Partei aus dem gemeinsamen Weg ausschert. »Ich habe im zweiten Treffen ganz klar kritisiert, dass damit jede Art von politischer Diskussion vom Tisch gewischt wird«, sagt Schrade dem GEA. Außerdem habe man sechs Jahre lang »kein Sachargument mit der AfD diskutiert«, erwarte nun aber, dass er sich dem gemeinsamen Weg anschließe. »Was ist da der politische Nutzen für uns?«

»Was ist da der politische Nutzen für uns?«

Gabriele Gaiser kritisiert, dass die AfD es offenbar abgelehnt habe, »gemeinsam Verantwortung zu übernehmen«. Sie sagt auch, dass es trotz des gemeinsamen Vorstoßes weiter Sachdiskussionen geben werde. »In Ausschussberatungen und in den Haushaltsreden kann man ja weiter zum Ausdruck bringen, was man mitträgt und was nicht«. Welchen politischen Nutzen zieht die AfD nun aus ihrem Sonderweg? »Der demokratische Nutzen ist, dass der Wähler sieht, dass es eine Alternative gibt. Und die heißt beispielsweise, dass man keine weiteren 12 E-Busse kaufen muss.« Klar ist aber auch: Schrade wird angesichts der politischen Stimmung im Gemeinderat, selbst wenn er eigene Anträge stellt, sehr sicher keine Mehrheiten bekommen. Es geht also um die symbolische Wirkung.

In ihrer Funktion als Rommelsbacher Bezirksbürgermeisterin hat Gabriele Gaiser im Januar erst ein ganzes Paket voller Anträge mitverabschiedet: nämlich zwölf an der Zahl. Diesen Vorgang sieht sie nicht im Widerspruch zu ihrem nun erfolgten Gemeinderats-Vorstoß. Sie betont, dass sie in ihrer Funktion als Bezirksbürgermeisterin mit dem Gremium zum Entschluss gekommen sei, »dass man diese Anliegen auch weiter formulieren muss«. Die Gemeinderatsfraktionen hätten die Möglichkeit, auch während des Haushaltsverfahrens noch Anträge zu stellen. Die Teilorte hätten diese Chance nicht. (GEA)

