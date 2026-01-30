Arbeitsagentur Reutlingen: Mehr Entlassungen, weniger offene Stellen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Alarmierend« nennt Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen, bei der Vorstellung der Zahlen für das vergangene Jahr den steilen Anstieg der Entlassungen in den Unternehmen. Am 1. Januar 2026 haben die Arbeitsagenturen Reutlingen und Balingen zur zweitgrößten Flächenagentur in Baden-Württemberg fusioniert und betreuen auch den Kreis Sigmaringen und den Zollernalbkreis. Im Pressegespräch richteten sie aber den Fokus auf den bisherigen Bezirk Reutlingen.

»Wirtschaftlich läuft es gar nicht gut«, so Nill. Ursache für Entlassungen sei meist die wirtschaftliche Situation, in Einzelfällen auch Filialschließungen oder Insolvenzen. Betroffen seien viele Branchen, überwiegend im Maschinenbau und in der Metallbearbeitung. Von 2024 bis 2025 habe sich die Zahl der Unternehmen, die Entlassungen meldeten, von 17 auf 32 im Agenturbezirk Reutlingen fast verdoppelt. Damit sank auch die Anzahl gemeldeter Arbeitsstellen.

»Alle warten darauf, dass ein Ruck durchs Land geht«

Die Einstellung der Unternehmer sei vorsichtig-verhalten aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage. »Man hat das Gefühl, alle warten darauf, dass ein Ruck durchs Land geht und wieder mehr investiert und gewagt wird«, konstatierte Nill. Auf der anderen Seite würden neue Geschäftsideen und Strukturen erschlossen, wie zum Beispiel bei den Zulieferern der Medizintechnik und Rüstungsindustrie.

Sehr gut funktioniere die sogenannte Arbeitsmarktdrehscheibe, wobei man sich eine noch größere Resonanz wünsche. Die Vernetzungsplattform bringe personalabbauende Unternehmen mit jenen zusammen, die dringend Fachkräfte suchten. Dabei fördert die Arbeitsagentur bei diesem Wechsel auch den Erwerb eventuell fehlender Qualifikationen.

»Teilzeit ist immer noch besser als Beschäftigungslosigkeit«

Die Zahl der Arbeitslosen stieg in allen Geschäftsstellen an, insgesamt in der Agentur für Arbeit in Reutlingen um 10,7 Prozent seit 2024. Dagegen verzeichne die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einen Zuwachs um rund 1.050, von 211.425 (2024) auf 212.477 (2025), wobei dies seit rund zwei Jahren immer mehr Teilzeitjobs betreffe. »Am besten gelingt es mit einer Vollzeitbeschäftigung, dass Menschen selbst ihren Lebensunterhalt erwirtschaften können«, betonte Markus Dick, Geschäftsführer des Jobcenters Landkreis Reutlingen. »Aber wenn das nicht möglich ist, ist Teilzeit immer noch besser als Beschäftigungslosigkeit.« Als Teilzeitjobs gelten heutzutage alle Tätigkeiten unter 100 Prozent. Entscheidend sei, ob jemand die Hilfe des Staates brauche. »Wenn ja, müssen wir darauf hinwirken, dass das nicht so ist.«

Für 2026 prognostizierte Nill in der Region Balingen-Reutlingen einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und Rückgang der Beschäftigung. Die Region ist damit in Baden-Württemberg »Spitzenreiter« zusammen mit Freiburg, Lörrach und Göppingen.

»Wer eine Ausbildungsstelle sucht, bekommt auch eine«

Da die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen tendenziell ansteige, versuche man verstärkt, diese in Arbeit und Ausbildung zu bekommen. Nach wie vor groß sei das Interesse an einer dualen Ausbildung. Von 2024 bis 2025 stieg die Anzahl der Bewerberinnen und Bewerber für Studium oder duale Ausbildung um 16 Prozent. Die Erfolgsquote spreche für das Modell. »Wer eine Ausbildungsstelle sucht, bekommt auch eine«, so Nill. Anders als der Arbeitsmarkt sei der Ausbildungsmarkt nach wie vor robust. Unternehmen hätten erkannt, dass in den nächsten Jahren sehr viele Arbeitnehmer, sogenannte Babyboomer, in Rente gingen und Stellen nachbesetzt werden müssten.

Wie Markus Dick berichtete, gebe es nach wie vor Unternehmen, denen es gut geht. Hierzu zählten Medizin- und Gesundheitstechnik, Pflege, Gastronomie, Dienstleistung, Verkehr oder Logistik.

2025 gab es einen leichten Rückgang der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Bezieher von Bürgergeld. Eine gute Entwicklung bemerke man vor allem bei den Flüchtlingen, die in Arbeitsplätze vermittelt werden konnten. Dies sei im Landkreis Reutlingen in fast 2.000 Fällen, besonders bei Ukrainerinnen, gelungen. Grund sei, so der Balinger Pressesprecher Rolf Gehring, dass Angebote wie Sprachunterricht oder Kinderbetreuung inzwischen weitgehend geregelt seien. Das dauere einfach seine Zeit. »Geflüchtete streben bei uns nach sozialem Aufstieg.« Gehring bestritt auch energisch, dass Arbeitslose, ob mit oder ohne Fluchthintergrund, Arbeitsverweigerer seien. »Die überwiegende Zahl sucht dringend nach Arbeit.« Wichtig seien Schulausbildung und Qualifikationen. (GEA)