Reutlinger Wohlfahrtsverbände: »Mehr investieren«

REUTLINGEN. Ein Jugendlicher, der Drogen konsumiert. Ein Familienvater, der zur Flasche greift und der Gefahr läuft, seine Arbeit zu verlieren. Eine Familie, die die Miete nicht mehr bezahlen kann. Ein Kind, das nicht mit zum Ausflug kann, weil dafür das Geld fehlt. Eine Schülerin, die droht, von daheim abzuhauen. Eine Mutter, die die Belastung von Familie und Beruf kaum mehr aushält. Es sind fiktive Beispiele, von denen es in unserem Land unzählige gibt, und diese Liste ließe sich problemlos erweitern. Es sind Beispiele von Menschen, die in Krisen geraten sind oder zu geraten drohen. Menschen in Not – in gesundheitlicher, sozialer oder finanzieller. Menschen, die Hilfe brauchen – und das möglichst schnell. Hilfe, die unser Staat oft nicht oder nur nach längerer Wartezeit leisten kann.

Letzter Rettungsanker sind da oft die freien Wohlfahrtsverbände, wie AWO, Caritas, Diakonie, DRK, Paritätischer Wohlfahrtsverband oder andere. Sie helfen in vielen Bereichen schnell und unbürokratisch, sei es bei der Schuldnerberatung, in der Kinder- und Jugendhilfe, bei Drogen- oder Suchtproblemen oder im Fall psychischer Krisen. Die Aufgaben für diese Sozialverbände werden angesichts der aktuellen Krisen jedoch immer mehr, das Budget hingegen kleiner. Zwar seien in den aktuellen Doppelhaushalten von Stadt und Kreis »keine Kürzungen vorgesehen«, sagt der Vorsitzende der Liga der Freien Wohlfahrtspflege, Dr. Joachim Rückle. »Das ist zumindest ein kleiner Lichtblick.« Trotzdem treiben die Verantwortlichen große Sorgen um, wie es um die Finanzierung und die Fortführung ihrer Arbeit bestellt ist.

Denn diese werde seit vielen Jahren nicht ausreichend gefördert. In den letzten Jahren habe es de facto eine Kürzung in der Größenordnung von 15 bis 20 Prozent gegeben, berichtet Rückle. Massiv steigende Kosten im Personalbereich wurden nicht durch eine höhere Förderung ausgeglichen, der Eigenanteil für die Träger stieg somit kontinuierlich weiter an. Die Förderquoten im Landkreis Reutlingen seien im landesweiten Vergleich ohnehin in vielen Bereichen sehr schlecht, sagt Rückle.

Und wenn Kommunen und Kreis nun die Budgets in ihren Sozialämtern kürzen müssen, kommt auf die freien Träger noch mehr Arbeit zu. Die Wartezeiten bei den Kommunen sind bereits jetzt oft lang, was in akuten Krisen für viele Hilfesuchende katastrophal enden kann. Auch hier springt die Liga der Freien Wohlfahrt so manches Mal in die Bresche. Rund 200.000 Euro an Nothilfe gibt sie jährlich an Betroffene aus, um Schlimmeres zu vermeiden, etwa den Verlust der Wohnung. Ohnehin sei schnelles Handeln in vielen Fällen angesagt. »Wenn Familien wirtschaftlich unter Druck geraten, hat das Folgen für die Psyche der Kinder«, erklärt Franz-Xaver Baur, Leiter der Caritas-Region Fils-Neckar-Alb. Je schneller geholfen wird, umso besser. Schließlich nehme die Zahl von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen stetig zu.

Unglücklich sei auch die ständige Debatte um Pflicht- und Freiwilligkeitsaufgaben. "Es geht hier nicht um soziale Wohltaten, die man in guten Zeiten großzügig verteilt. Es geht um Existenzsicherung, um Prävention und um Hilfe zur Selbsthilfe", erklären Baur und Rückle. Etwas, das sich auch volkswirtschaftlich auszahle. Baur verweist auf viele Studien, die dies belegen. "Jeder Euro, der in die Prävention gesteckt wird, kommt mehrfach zurück." Im umgekehrten Fall, also wenn Hilfe unterbleibt, entstünden gesellschaftliche Folgekosten, die um ein Vielfaches schwerer wiegen. Darum wollen die Verbände auch nahe an den Menschen sein, haben Sozialraum-Teams, um es denjenigen, die Hilfe brauchen, leichter zu machen, nach dieser zu fragen. Denn, auch das treibt die Engagierten um: "Es gibt in unserem Land viel versteckte Armut,

die man nicht sieht", weiß Baur.

Die Sozialverbände federn auch im alltäglichen Leben vieles ab, helfen, wo es nur geht, zum Beispiel, indem sie Tafel- oder Second-Hand-Läden betreiben oder derzeit mit der Vesperkirche. Zudem bieten sie Sozialkontakte und sind Anlaufstelle für Menschen, denen die Vereinsamung droht. Auch fürs ehrenamtliche Engagement sind sie ein wichtiger Baustein: Viele Menschen bringen sich in den kirchlichen oder weltlichen Organisationen ein, finden so eine sinnvolle Aufgabe. Doch um diese Ehrenämtler zu halten, brauche man genügend Hauptamtliche, wissen Rückle und Baur.

Die kirchlichen Träger von Angeboten haben außerdem mit weiteren Finanzierungsproblemen zu kämpfen. Die Kirchensteuer gehe seit Langem zurück, ebenso die Spenden: Der Diakonieverband wisse zum Beispiel nicht, wie lange er das Quartierscafé im Hohbuch noch betreiben könne. Ähnliches gelte für Angebote der Paar- und Lebensberatung bei der evangelischen und katholischen psychologischen Beratungsstelle und für Angebote der allgemeinen Sozialberatung.

Rückle und Baur wünschen sich, dass trotz klammer Kassen in die soziale Infrastruktur investiert wird. Alles andere bedeute eine Hypothek für die Zukunft. Je früher geholfen wird, umso besser sei dies – für die Betroffenen, aber auch für die gesamte Gesellschaft. Viele aktuelle politische Debatten seien von populistischen Inhalten geprägt, bedauern die beiden. So sei es beispielsweise durchaus richtig, dass man einem Missbrauchsverdacht bei Sozialleistungen nachgehe, sagt Rückle, aber die Dimensionen würden maßlos übertrieben. Baur wünscht sich in vielen Bereichen einen differenzierteren Blick auf die Menschen: »Wir müssen auch die Hintergründe sehen und wie sie ihr Leben meistern.« Und das trotz mancher Widrigkeiten. (GEA)