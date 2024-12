Sturz von Baschar al-Assad: Syrer feiern in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Anlässlich des Machtwechsels in Syrien kamen nach ersten Feiern und Kundgebungen am Samstag erneut Menschen an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg zusammen: Allerorten feierten Menschen, dass Rebellen die Kontrolle über Damaskus übernommen haben und Machthaber Baschar al-Assad geflohen ist.

Polizei: Friedliche Versammlung

Fröhliche Gesichter, tanzende und singende Männer, Frauen und Kinder auf dem Marktplatz: Auch in Reutlingen feierten Hunderte Menschen den Sturz des syrischen Diktators. Nach Angaben der Polizei hatte eine Frau gegen 13 Uhr eine Eilversammlung angemeldet. Sie startete um 14 Uhr und verlief laut Polizei friedlich. (GEA)