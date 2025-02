Streiks im Reutlinger Busverkehr und im öffentlichen Dienst in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Region Neckar-Alb wird in der kommenden Woche wieder gestreikt. So hat etwa die Gewerkschaft Verdi für Dienstag, 11. Februar und Mittwoch, 12. Februar, weitere Streikmaßnahmen im Reutlinger Stadtverkehr angekündigt - und zwar von Betriebsbeginn bis Betriebsende. Das betrifft auch die Schnellbuslinie eXpresso X3 und die FES Schulbusse. Es sind also ausnahmslos alle Linien der RSV betroffen.

»Wir bedauern die damit verbundenen Beeinträchtigungen sehr und bitten unsere Fahrgäste, sich rechtzeitig über alternative Reisemöglichkeiten zu informieren«, schreibt die Reutlinger Stadtverkehrsgesellschaft (RSV) in einer Pressemeldung. Und weiter: »Wir arbeiten daran, unseren Betrieb schnellstmöglich wieder wie gewohnt aufnehmen zu können.«

Streiks im öffentlichen Dienst in Tübingen

Auch in Tübingen wird am Dienstag, 11. Februar, gestreikt. Hier weitet Verdi die Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus. Zahlreiche Mitarbeiter der Stadt werden die Arbeit niederlegen. Betroffen sind vor allem Verwaltung, Kindertagesstätten, Kommunale Servicebetriebe und damit auch Müllabfuhr, Stadtwerke, Landratsamt, Agentur für Arbeit und Jobcenter.

Zu kurzfristigen streikbedingten Personalausfällen kann es unter anderem im Bürgerbüro Stadtmitte und im Ausländeramt kommen. Es ist möglich, dass bereits vereinbarte Termine entfallen müssen. Wer für Dienstag einen Termin im Bürgerbüro vereinbart hat, kann über die Online-Terminvereinbarung mit wenigen Klicks einen neuen Termin vereinbaren. Das Ausländeramt wird bei Ausfall des Termins ein neues Terminangebot verschicken. Auch die Telefonzentrale der Stadtverwaltung ist möglicherweise nur eingeschränkt erreichbar. Für 10.30 Uhr ist eine Kundgebung auf dem Marktplatz geplant. (GEA)