Start-ups der Region präsentieren sich auf Reutlinger Messe

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ignitions, die Messe für Gründung, Nachfolge, Innovation und Kooperation wartet am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. März, an einem neuen Standort in der Wilhelmstraße 75 bis 83 in Reutlingen (Breuninger-Immobilie) auf. Die Messe bietet umfassende Informationen rund um Unternehmensgründung und berufliche Selbstständigkeit. Auch Unternehmer, die eine Übergabe an die nächste Generation planen, finden hier Angebote. Zudem können sie vor Ort Kontakte zu Akteuren der regionalen Wirtschafts- und Gründungsförderung knüpfen.

Schwerpunkt Betriebsübernahme

Der erste Veranstaltungstag, bietet laut Veranstalter von 14 bis 19 Uhr viele Vorträge zu gründungsrelevanten Themen. Wirtschaftsförderungen aus der Region, Kammern, Förderbanken und Verbände präsentieren sich und begleiten Gründer auf ihrem Weg zum eigenen Unternehmen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Thema »Betriebsübernahme als Gründungsoption«. Die Übernahme eines bestehenden Betriebs stellt für viele Gründungsinteressierte eine attraktive Alternative zur klassischen Neugründung dar. Vor Ort stehen Experten bereit, um über rechtliche, finanzielle und strategische Aspekte zu informieren und individuelle Beratung anzubieten.

Produkte und Ideen

Am zweiten Veranstaltungstag präsentieren sich im klassischen Messeformat von 11 bis 18 Uhr die Gründer und Start-ups der Region mit Produkten, Dienstleistungen und Ideen. Ab sofort können sich interessierte Ausstellerinnen und Aussteller bewerben. Weitere Informationen und die Online-Anmeldung gibt es online.

Veranstalter sind die Wirtschaftsförderungen der Städte Albstadt, Bad Urach, Balingen, Metzingen, Mössingen, Münsingen, Pfullingen, Reutlingen, Rottenburg und Tübingen, die IHK Reutlingen, die Handwerkskammer Reutlingen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis, das Startnetz Reutlingen sowie die Technologieförderung Reutlingen-Tübingen. (eg)

www.ignitions-neckaralb.de