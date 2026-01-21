Stadt Reutlingen lässt Ratten mit Gift bekämpfen

Ratten sind immer auf der schnellen Suche nach Nahrung. Achtlos weggeworfene Essensreste sind ein willkommener Snack für sie. Die Stadt Reutlingen bekämpft sie jetzt erneut gezielt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Im Auftrag der Stadt Reutlingen legt eine Spezialfirma ab Montag, 26. Januar, im Bereich des öffentlichen Grundstücks an der Tankstelle in der Rommelsbacher Straße 140 Rattengift aus. Durch geeignete Köderboxen ist dafür gesorgt, dass andere Tiere und insbesondere spielende Kinder nicht an die Köder gelangen können. Dennoch sollten Eltern in diesem Bereich in den nächsten vier Wochen ganz besonders auf ihre Kinder achten. Hundehalter werden gebeten, ihre Hunde für die Dauer dieser Aktion an der kurzen Leine zu führen. (pm)