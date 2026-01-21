Brennpunkt Reutlinger Hauptbahnhof: Was tut sich?

Der Reutlinger Bahnhof ist aktuell eine Baustelle. Die Bauarbeiten liegen im Plan. Es bleibt aber die Frage, ob nach der Sanierung alles besser wird.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Ort, der Besucher aus nah und fern willkommen heißt, der einen ersten guten Eindruck der Stadt vermittelt, die man laut eigenem Bekunden »nur lieben kann«? Nein, das ist der Reutlinger Bahnhof wahrlich nicht. Ungemütlich und schmuddelig sind die Adjektive, die den Zustand eher treffen. Und auch das Angebot, um die Wartezeiten zu überbrücken, ist mehr als überschaubar.

Einige wenige Bänke stehen in der Wartehalle, es gibt einen Bäcker und einen »Press & Book«-Laden, und das war's. Die Bahnhofskneipe hat bereits vor Jahren geschlossen. Vor Kurzem wurde über eine Neueröffnung spekuliert, sobald der Bahnhof saniert ist. Allerdings sei der Interessent wieder abgesprungen, so heißt es aus der Gerüchteküche. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn, die namentlich nicht genannt werden darf, bestätigt, dass man momentan noch auf der Suche nach einem Gastronomen sei. »Wir sind im Gespräch«, sagt sie. Das Ergebnis ist noch offen.

»Der Bahnhof ist halt momentan eine Baustelle«

Dabei ist die Bahnhofskneipe nicht das einzige, was den künftigen Bahnhof nach der Sanierung attraktiver machen soll - auch ein Supermarkt ist geplant. Hier scheint die Bahn mit ihren Verhandlungen und der Suche nach einem Betreiber schon "ziemlich weit" zu sein, lässt die Pressesprecherin wissen. Auch sonst ist das Verkehrsunternehmen sehr zufrieden mit dem Bauverlauf. "Wir liegen voll im Zeitplan", betont die Sprecherin. Na, das ist doch schon mal mehr, als man von so manchem Zug behaupten kann. Viele der Unannehmlichkeiten seien zudem auf die Sanierungsarbeiten zurückzuführen. »Der Bahnhof ist halt momentan eine Baustelle«, sagt die Bahnsprecherin entschuldigend. Und solche sind naturgemäß laut und bringen Dreck mit sich.

Was bisher und auch künftig weiterhin fehlen wird, sind Toiletten - diese waren bis in die 90er-Jahre in einem Kiosk untergebracht. Seit der geschlossen hat, sind es auch die WCs. Das heißt, wenn sich heute bei den Bahnreisenden ein menschliches Bedürfnis meldet, wird's knifflig. Außerhalb des Bahnhofs gibt es in der Nähe zwar eine öffentliche Toilettenanlage, die sei auch ordentlich, betont die Bahnsprecherin. Doch für ortsunkundige Besucher ist sie mitunter schwer auffindbar.

»Fast täglich ist die Polizei da«

Apropos außerhalb: Das gilt derzeit auch für das bwegt-Fahrgastcenter, das die Firma Transdev von der Deutschen Bahn übernommen hat. Dieses wird aktuell auf Vordermann gebracht. Bis es so weit ist, ist der Infoschalter interimsweise in der Filiale der Deutschen Post als Untermieter untergekommen. Vor allem zum Beginn sorgte dies für viel Verwirrung. Eine Mitarbeiterin von »Press & Book« erzählt im Gespräch mit dem GEA, dass immer wieder Fahrgäste in ihren Laden gekommen sind, die eine Fahrplanauskunft, manchmal sogar ein Ticket wollten. Die Lage hat sich verbessert: Am früheren Schalter, der nach wie vor geschlossen ist, ist eine Wegbeschreibung angebracht und bereits im Frühjahr soll das neue Fahrgastcenter im Bahnhof eröffnen.

Wobei das noch die harmlosen Vorkommnisse seien im alltäglichen Bahnhofsbetrieb, wie die Dame von "Press & Book" betont. Schlimmer sei, dass es regelmäßig zu Diebstählen, Pöbeleien, Belästigungen und Schlägereien komme. »Fast täglich ist die Polizei da«, berichtet sie. Die Zustände seien kaum zu ertragen, der Aufenthalt im Bahnhof sei für dort Arbeitende, aber auch für Fahrgäste eine Zumutung. "Es ist einfach nur noch schlimm", echauffiert sie sich.

Deshalb eine Nachfrage bei der Polizei, wie sie die Lage am Reutlinger Hauptbahnhof einschätzt. Lutz Jaksche, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Reutlingen bestätigt, dass die Polizei immer wieder Meldungen aus dem Bereich des Bahnhofs/Listparks erreichen. Dies sei auch wiederholt Anlass für Beschwerden von dortigen Gastronomen oder Bürgern gewesen, schreibt er.

»Die Stadt prüft derzeit die Einrichtung einer Videoüberwachung«

Dem Ordnungsamt ist ebenfalls bewusst, dass »der Bahnhof und sein Vorplatz - wie in vielen Großstädten - ein Ort mit erhöhter Kriminalitätsbelastung sind«. Im Jahr 2024 hätten sich die Fallzahlen merklich erhöht. Worauf Stadt und vor allem Polizei mitsamt Bundespolizei mit einer verstärkten Präsenz reagiert haben. Täglich sind dort Streifen unterwegs, außerdem wird zusätzliches Personal eingesetzt. Die Kontrollen hätten eine hohe Priorität, so Jaksche, am Bahnhof, wie auch an anderen Örtlichkeiten in der Innenstadt. »Diese erhöhte Präsenz wird natürlich wahrgenommen. Sie hat sich auch ausgezahlt«, teilt die Stadt mit. Konkrete Zahlen dazu werden bei der Präsentation des Kriminalitätslageberichts im Finanzausschuss im Frühjahr erwartet.

Die Deutsche Bahn hat im Bahnhof bereits Videokameras installiert. »Die Stadt prüft derzeit die Einrichtung einer Videoüberwachung für den Bahnhofsvorplatz und steht hierfür in Kontakt mit der Polizei«, schreibt das Presseamt der Stadt.

Die Bahnsprecherin erklärt, dass der Reutlinger Bahnhof nicht als »besonders problematisch« bekannt sei. Und wenn zum Jahresende der Umbau vollendet ist, können sich Fahrgäste auch im Inneren des Bahnhofs angenehmer die Zeit vertreiben als bisher - davon ist die Bahn überzeugt. Und, auch das sei erwähnt, lässt sie sich einiges kosten. Rund 5 Millionen Euro fließen in den Umbau, darunter investieren der Bund 1,5 Millionen Euro und die DB 3,4 Millionen Euro. (GEA)