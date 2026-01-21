AfD-Hardliner Höcke kommt nach Rommelsbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN/ROMMELSBACH. Wie ein Lauffeuer hat sich am Mittwoch die Nachricht verbreitet, dass der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD-Hardliner Björn Höcke nach Rommelsbach kommt. Was zunächst als schieres Gerücht kursierte, hat sich binnen Kurzem bestätigt: Tatsächlich wird der Fraktions-Chef der AfD im Thüringer Landtag für Samstag, 28. Februar, in der Wittumhalle erwartet, um den Reutlinger AfD-Landtagskandidaten Maximilian Gerner im Wahlkampf zu unterstützen.

Letzterer freut sich nach eigenem Bekunden über den prominenten Support. Auf GEA-Anfrage sagt Gerner, dass der wegen Verwendung verbotener NS-Parolen verurteilte Höcke »mit 99-prozentiger Sicherheit« der Einladung nach Rommelsbach folgen wird. Habe es in dieser Angelegenheit doch »bereits Absprachen mit dem Bundeskriminalamt gegeben«. Was laut Gerner als klares Indiz dafür gewertet werden darf, dass »der Termin safe ist«.

Keinerlei Probleme mit Anti-AfD-Kundgebungen

Eigentlich wollte der Reutlinger Landtagskandidat den Höcke-Besuch erst am kommenden Freitag, 23. Januar, beim sogenannten »Bürgerdialog« in der Betzinger Julius-Kemmler-Halle publik machen. Jetzt sei ihm allerdings »der Flurfunk« zuvorgekommen. Wobei Gerner damit »keine Probleme« hat.

Keinerlei Probleme hat er auch mit den zu erwartenden Anti-AfD-Kundgebungen, die schon jetzt in den sozialen Medien beworben werden. Dass diese angesichts der Personalie Höcke größer als sonst ausfallen könnten, stört ihn nicht. »Wenn wir öffentliche Veranstaltung machen, ist doch immer die Hölle los«, sagt er. »Nicht wir sorgen für Tumult, sondern der organisierte Protest gegen uns.«

Ist vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft: der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Björn Höcke. Foto: Matthias Bein/dpa Ist vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft: der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Björn Höcke. Foto: Matthias Bein/dpa

Stichwort: Tumult. Vor dem ist es Rommelsbachs Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser durchaus etwas bange: »Ich hoffe sehr, dass es vor und in der Halle ruhig und friedlich zugeht.« Vor diesem Hintergrund appelliert Gaiser an alle Kundgebungsteilnehmer »besonnen zu bleiben« und der AfD erst gar keinen Anlass zu geben, in eine Opferrolle zu schlüpfen.

Dass die Wahlkampfveranstaltung in Rommelsbach über die Bühne gehen soll, stößt Gaiser zwar sauer auf, aber: »Wir können juristisch nichts dagegen machen. Jede nicht verbotene Partei darf öffentliche Hallen nutzen. Rechtlich sind uns da die Hände gebunden, egal ob uns das gefällt oder nicht.«

Kommunen an verfassungsrechtliche Vorgaben gebunden

Was von der Reutlinger Stadtverwaltung bestätigt wird. »Die AfD«, heißt es in einer Pressemeldung aus dem Rathaus, »ist eine zugelassene politische Partei. Als solche hat sie - wie alle anderen Parteien - das Recht, ihre Meinung zu äußern und sich zu versammeln, auch in öffentlichen Räumen.«

Kommunen seien demnach »bei der Überlassung öffentlicher Einrichtungen an die verfassungsrechtlichen Vorgaben gebunden. Grundlage hierfür sind insbesondere das Gebot der Gleichbehandlung gemäß Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes sowie der verfassungsrechtlich verankerte Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien nach Artikel 21 Absatz 1 des Grundgesetzes. Danach müssen alle nicht verbotenen Parteien grundsätzlich gleich behandelt werden.«

Und weiter: »Städtische Hallen stehen daher allen Parteien gleichberechtigt zur Verfügung. Eine Ablehnung eines Antrags allein aufgrund der politischen Ausrichtung oder der vertretenen Positionen ist rechtlich nicht zulässig; die Stadt hat insoweit keinen Ermessensspielraum. Die Stadt Reutlingen steht für demokratische Grundwerte, Meinungsfreiheit und den Rechtsstaat. Zugleich appelliert sie an einen respektvollen und friedlichen Umgang miteinander - auch bei kontroversen politischen Themen.« (GEA)