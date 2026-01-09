So schmerzhaft ist die Tattoo-Entfernung in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Als 18-Jährige lässt sich Leah Gromer ganz spontan bei einer Bekannten auf dem Sofa zwei Tattoos stechen. Eins im Nacken und eins am linken Unterarm. Gut 14 Jahre später sitzt sie kurz vor Weihnachten in einem Behandlungszimmer der Kieferchirurgischen Praxisklinik Rieth in Reutlingen und will die Spuren ihrer leichtsinnigen Entscheidung als junge Erwachsene unsichtbar machen. Eine Methode, um die Tattoos zu entfernen, ist die Laserbehandlung. Der GEA begleitet an diesem Nachmittag den Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgen Dr. Johan Rieth bei Tattooentfernungen.

Seit 2021 dürfen aufgrund der überarbeiteten Strahlenverordnung nur noch Mediziner Tattoos entfernen. Wöchentlich wollen sich rund zehn Patienten in der Praxis von Johan Rieth Tattoos entfernen lassen. Der Facharzt beobachtet eine steigende Tendenz: »Die Hemmschwelle, sich tätowieren zu lassen, sinkt.« Im Jahr 2025 stellte er fest, dass sich dementsprechend auch immer mehr Menschen für eine Tattooentfernung entscheiden.

Neben Leah Gromer will sich auch Julia Bossert ein Tattoo entfernen lassen. Sie sitzt schon auf dem Patientenstuhl und wartet, dass die Behandlung losgeht. Neben ihr steht das neue Lasergerät, das zum einen die Farbpigmente in winzige und daher gut abbaubare Teile zerkleinern soll und zum anderen thermische Schäden, also zum Beispiel die Bildung von Narben, verhindern soll.

»Stechen ist wie ein Marathon, Lasern ist eher wie ein Sprint«

Den kleinen Mond und die drei Sterne auf dem rechten Zeigefinger ließ sich Julia Bossert im Januar 2025 stechen. Ein gutes halbes Jahr später entschied sie sich, die Farbpigmente unter ihrer Haut wieder entfernen zu lassen. »Die Sterne waren an sich ganz okay, aber die Form des Mondes war nicht so schön«, erzählt sie im Behandlungszimmer. An diesem Nachmittag ist es die dritte Behandlung mit dem Laser.

Nach einer Behandlung ist das Tattoo nämlich noch nicht direkt unsichtbar. Es braucht mehrere Behandlungen, um das Tattoo komplett zu entfernen. Alle sechs bis acht Wochen kann Johan Rieth die Laserbehandlung auf der Haut der Patienten durchführen. »Wie viele Behandlungen nötig sind, hängt von der Tattoofarbe, dem Hauttyp und der Tiefe der Farbe ab«, erklärt der Facharzt. Bei Hobbytätowierern gibt es oft mehrere Farben, und hellere Hauttypen sind einfacher zu behandeln als dunklere. Manche Patienten wollen nicht das ganze Tattoo entfernen lassen, sondern die Farbe nur abschwächen, um ein anderes Motiv über das alte Tattoo stechen zu lassen. Cover-up heißt das dann.

Auch Leah Gromer wartet im Nebenraum auf ihre Behandlung. Auf ihren Tattoos ist eine weiße Creme angebracht, die die Schmerzen beim Lasern reduzieren soll. Sie ist ein wenig aufgeregt und nervös. »Das Lasern brennt richtig auf der Haut, wie eine krasse Verbrennung«, sagt sie. Man könne sich das vorstellen, wie ein Gummiband, das man auf die Haut fatzen lässt. Es ist zwar schon die vierte Behandlung, aber trotzdem hat sie jedes Mal Respekt vor der Lasertherapie. »Stechen ist wie ein Marathon, Lasern ist eher wie ein Sprint, kurz und intensiv«, betont die Patientin. Die Schmerzen kennt auch Julia Bossert: »Auf einer Schmerzskala von eins bis zehn ist Lasern die Elf«, beschreibt sie die Schmerzen.

Vor Kurzem hat sich auch die Praxismanagerin Marisa Acuna zwei Tattoos entfernen lassen, die ihr mit 18 Jahren gefallen haben, aber jetzt nicht mehr zu ihrem Stil passen. Eine Feder am Handgelenk und ein Spruch am Arm sollen weg. Die Schmerzen nimmt sie in Kauf und auch die Kosten, die teils höher liegen, als jene fürs Tattoo selbst. »Das Tattoo hat damals so zwischen 50 und 100 Euro gekostet«, erzählt die gelernte Zahnmedizinische Fachangestellte, die jetzt in der Praxis von Johan Rieth arbeitet. Für die Tattooentfernung muss sie je nach Größe des Tattoos pro Sitzung mindestens 100 bis 120 Euro in Kauf nehmen. Die hohen Kosten liegen an dem teuren Lasergerät, das um die 150.000 Euro kostet und regelmäßig für 50.000 Euro gewartet werden muss, erklärt der Facharzt Rieth. Im Behandlungsraum prüft er die Einstellung des Geräts und alle im Raum setzen Schutzbrillen auf, um sich vor den Laserstrahlen zu schützen. Rieth setzt das Lasergerät konzentriert auf den Zeigefinger von Julia Bossert und dann geht alles relativ schnell. Während Johan Rieth mit dem Laser über die Farbpigmente fährt, beißt die Patientin die Zähne zusammen.

»Auf einer Schmerzskala von eins bis zehn, ist Lasern die Elf«

Nach wenigen Sekunden ist die Behandlung schon vorüber. Die Farbe im Tattoo scheint bleicher zu sein. Die Patientin bekommt eine Creme und ein Pflaster auf die behandelte Stelle und ist direkt entlassen. Auch bei Leah Gromer dauert es nicht lange. Das Platzen der Farbpigmente klingt wie ein Knacken – und dann ist die Behandlung vorerst auch geschafft. Auch die etwas schwierige Stelle am Nacken scheint sich gut behandeln zu lassen. Jetzt heißt es, einige Wochen abwarten und schauen, wie die Behandlung anschlägt, bevor die Patientinnen dann wieder auf dem Praxisstuhl Platz nehmen, um die Spuren der Tattoos immer weiter zu entfernen. (GEA)