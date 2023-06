Sie haben ein konkretes Thema, über das wir berichten sollen? Schreiben Sie uns!

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wie reagiert man richtig, wenn man ein verletztes Tier auf der Straße findet? Diese Frage einer GEA-Leserin erreichte die Redaktion via Facebook-Nachricht. Sie hatte wenige Stunden zuvor einen Waschbären mit einem gebrochenen Bein entdeckt und musste erst herumtelefonieren, bis ihr jemand zu Hilfe kam. »Ich denke, dass viele in solchen Situationen hilflos sind«, schrieb die Leserin und regte an: »Ein aufklärender Artikel wäre bestimmt hilfreich.« Die Redaktion sah das genauso, telefonierte mit mehreren Experten und lieferte eine Handlungsanleitung, was man in solchen Situationen tun sollte.

Fragen und Anregungen von Lesern erreichen die Redaktion regelmäßig über verschiedene Kanäle. Dabei geht es beispielsweise um die Parksituation in der Reutlinger Innenstadt, um Orte, an denen sich Leser unsicher fühlen, oder um Ärger über Postzustellungen. Mit der Rubrik »Leserfragen« will der GEA eben diesen nun ein eigenes Forum bieten – und vielleicht auch diejenigen motivieren, die sich bislang noch nicht getraut haben, sich bei ihrer Tageszeitung zu melden.

Einmal pro Woche wählt die Redaktion eine der eingesendeten Leserfragen aus, die sie für besonders spannend oder wichtig erachtet und die für die Öffentlichkeit von Interesse sein könnte. Dabei kann es um das lokale Geschehen, Politik, Sport, Kultur oder die Wirtschaft gehen.

Jeden Dienstag wird die Antwort auf eine Leserfrage veröffentlicht – in der gedruckten Ausgabe, auf der GEA-Webseite sowie den Social-Media-Kanälen des GEA auf Instagram und Facebook. (GEA)