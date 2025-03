Schlägerei unter 15 Bewohnern in Reutlinger Flüchtlingsunterkunft

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung am späten Dienstagabend in einer Flüchtlingsunterkunft in der Carl-Zeiss-Straße in Reutlingen. Das berichtet die Polizei. Kurz nach 23 Uhr war die Polizei von Sicherheitsmitarbeitern zu einer Schlägerei zwischen mehreren Bewohnern gerufen worden. Vor Ort stießen die Beamten auf zwei leicht verletzte, aggressive Männer im Alter von 19 und 22 Jahren. Dem Jüngeren der beiden mussten vorübergehend Handschließen angelegt werden. Beide wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung und Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Offenbar soll bei der Auseinandersetzung zwischen den insgesamt rund 15 Bewohnern auch eine Eisenstange eingesetzt worden sein. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt.