»sale e pane« in Reutlingen: Italienische Küche für Genießer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ganz ohne Frage steht die italienische Küche in der Gunst von Genießer ganz weit oben. Antipasti (Vorspeisen), Pizza und Pasta, Gemüse, Fisch- und Fleischgerichte oder Dolce (Süßes) – sie schmecken nach Bella Italia, Lust und Leben. Diese kulinarischen Erlebnisse in urbaner Atmosphäre bietet das »sale e pane« an der oberen Wässere in Reutlingen. Salz und Brot - diese einfachen Zutaten geben der Pizzeria ihren Namen. Denn ohne sie geht nichts in der italienischen Küche. Das Küchenteam versteht sich auf traditionelle neapolitanische Pizza ebenso wie auf moderne Variationen – Pizza Bianca oder süß.

»Mir war es wichtig, dass ein italienisches Küchenteam für den authentischen Geschmack sorgt«, sagt Uwe Grauer, zu dessen UG Gastro Holding GmbH die Pizzeria seit Ende März gehört. Beim wöchentlich wechselnden Mittagstisch bekommen die Gäste zum Hauptgericht wahlweise einen Salat oder eine Kaffeespezialität. Immer am letzten Dienstag des Monats gibt es Live-Musik mit Michele Tancredi, in den Sommermonaten auch auf der Terrasse am Echazufer. Ob zum Essen, an der wohlbestückten Bar oder während der warmen Jahreszeit draußen: Im sale e pane gibt es für jeden Durst und jeden Geschmack das passende Getränk: neben klassischen Softdrinks und Kaffeespezialitäten gute Biere, auch eine Auswahl exquisiter Weine. (GEA)