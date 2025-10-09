Reutlingerin Sarah Zickler ist Spitzenkandidatin von »Team Freiheit«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Austritt aus der FDP im Juli war für sie offenbar mitnichten mit dem Verlust ihrer politischen Ambition verbunden: Die Reutlingerin Sarah Zickler wurde am Sonntag zur Spitzenkandidatin von Team Freiheit für die Landtagswahlen im März 2026 gewählt. Team Freiheit, ein Projekt der Ex-AfD-Politikerin Frauke Petry, war bis vor Kurzem ein Verein, nun ist es eine Partei. Vorsitzender ist der Thüringer Ex-FDPler Thomas Kemmrich. Team Freiheit hat eine Landesliste aufgestellt, allerdings keine Direktkandidaten.

Sarah Zickler war eine Priode lang FDP-Gemeinderätin in Reutlingen, bei der Kommunalwahl 2024 verpasste sie den erneuten Einzug ins Gremium. Im selben Jahr war Zickler auf der Bundesliste der FDP für die Europawahl angetreten, ohne Erfolg. Außerdem war die 43-Jährige stellvertretende Vorsitzende des FDP-Kreisverbands. Wie sie sich die Chancen bei der Wahl ausrechnet? Zickler zeigt sich kämpferisch: »Da ich Spitzenkandidatin bin, bin ich in jedem Fall gewählt, sobald Team Freiheit einzieht. Und dass wir einziehen ist sicher, die Frage ist nur mit wie viel Plätzen.« (GEA)