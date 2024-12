Reutlingerin Anne Zerr auf Platz 5 der Landesliste der Linken

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nachdem Anne Zerr vom Reutlinger Kreisverband der Linken einstimmig zur Direktkandidatin gewählt wurde, überzeugte sie am vergangenen Samstag in Leinfelden die dortige Aufstellungs-Versammlung der Linken mit ihrer Rede: Sie wurde mit 96,9 Prozent auf Platz 5 der Landesliste gewählt – dem mit Abstand höchsten Ergebnis, das je bei einer Bundestags-Listenaufstellung der Linken Baden-Württemberg erzielt wurde. Im Kreisverband Reutlingen halten darob die Aufbruchstimmung und der Zuwachs auf einen Höchststand von aktuell 100 Mitgliedern an. Sollte für die Linken das Wahlergebnis über den Erwartungen liegen, wäre für Anne Zerr sogar ein Bundestags-Mandat möglich.

Bodo Ramelow, Gregor Gysi und Dietmar Bartsch streben mit ihrer »Aktion Silberlocke« aussichtsreich Direktmandate an. Die Linke würde wieder in den Bundestag einziehen und die Stimmen für die Partei wären nicht verloren, auch wenn sie unter fünf Prozent bliebe. (eg)