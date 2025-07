Reutlinger will Weltrekord: Jeder kann mitmachen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei dieser sportlichen Herausforderung kann mitmachen: Am Samstag, 2. August, soll auf dem Reutlinger Marktplatz ein offizieller Weltrekord im Tischtennis-Rundlauf aufgestellt werden. Der bisherige Höchstwert liegt bei 554 Teilnehmern an einer einzigen Platte und wurde im vergangenen Jahr in Laupheim erzielt. Um ihn zu brechen, braucht Reutlingen mindestens einen Spieler mehr.

Initiatoren des Versuchs sind Soufiane Behar, in Reutlingen vielen bekannt durch seinen Podcast »Sofagelaber«und der Künstler »dAVE. e. rÄMM« alias »Der Buntstifter«. Unterstützung erhalten sie von der Tischtennisabteilung des SSV Reutlingen. Ihr Ziel ist es nicht nur, den Rekord zu knacken, sondern auch, »zu zeigen, dass man mit einfachen Mitteln Leben in die Innenstadt bringen kann«, so Behar.

Auch mit Hand, Schuh oder Smartphone darf gespielt werden

Die Idee für ein Tischtennis-Event auf dem Marktplatz entstand bereits vor zwei bis drei Jahren bei einem Rundlauf im Reutlinger Kunstmuseum. Die Resonanz war so positiv, dass beide etwas Ähnliches auf ins Zentrum der Altstadt bringen wollten. Zwar scheiterte der erste Versuch, doch bei späteren Veranstaltungen wie etwa »Mukke & Mäxle« im Jugendcafé wurde deutlich: Tischtennis und speziell »Mäxle« begeistert. »Teilweise wurde bis tief in die Nacht gespielt«, erinnert sich Behar. Nun soll daraus ein stadtweites Highlight werden: »Wir haben uns überlegt, ein Weltrekord wäre ein starkes Ziel für Reutlingen.«

Die Initiatoren des Reutlinger Weltrekordversuchs: »dAVE. e. rÄMM« (links) und Soufiane Behar. Foto: Privat Die Initiatoren des Reutlinger Weltrekordversuchs: »dAVE. e. rÄMM« (links) und Soufiane Behar. Foto: Privat

Mitspielen darf jeder – ganz egal wie alt oder talentiert. Ein eigener Schläger ist zwar hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Die Organisatoren halten Leihschläger bereit. Wer gerade kein Spielgerät zur Hand hat, darf improvisieren: »Auch mit Hand, Schuh oder Smartphone darf gespielt werden«, sagt Behar. Gespielt wird nach den klassischen Rundlauf-Regeln, auch als »Mäxle« bekannt: Nach jedem Schlag laufen die Mitspielenden auf die andere Seite der Platte und stellen sich erneut an. Wer einen Fehler macht, scheidet aus. Das Spiel läuft, bis am Ende eine Siegerin oder ein Sieger feststeht – erst dann kann der Rekord offiziell gewertet werden.

Neben dem Rundlauf sind weitere Aktionen geplant

Seit über drei Monaten steht Behar in Kontakt mit dem Rekord-Institut für Deutschland. Inzwischen ist der Versuch offiziell angemeldet. Streng geregelte Video- und Fotodokumentationen sind erforderlich, um die Anerkennung zu sichern. Ein offizielles Zertifikat für Reutlingen wäre der verdiente Lohn.

Der Rundlauf startet um 16 Uhr, der Aufbau kann wegen des Wochenmarkts erst ab 15 Uhr beginnen. Neben dem Hauptspiel sind auch kleinere Aktionen geplant – darunter zusätzliche Tischtennisplatten, ein Glücksrad und Getränke auf Spendenbasis. »Wir wollen kein kommerzielles Event«, betont Behar.

Die Veranstalter hoffen auf mindestens 600 Mitspieler, die frühzeit auf dem Markplatz sein sollten. Wichtig ist: Jeder muss mindestens einmal den Ball gespielt haben. »Egal ob jemand gut oder schlecht spielt, jung oder alt ist – alle sind eingeladen«, sagt Behar. »Am Ende zählt nur, dass wir gemeinsam Spaß haben.« Und vielleicht wird sogar Geschichte geschrieben. (GEA)