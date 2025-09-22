Reutlinger Warentauschtag: Verschenken statt wegwerfen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstag, 27. September, veranstalten der Reutlinger Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Technischen Betriebsdienste der Stadt Reutlingen (TBR) wieder den Warentauschtag. Unter dem Motto »Verschenken statt wegwerfen« können Haushaltsgegenstände abgegeben werden, die zu schade zum Wegwerfen und gut genug zum Verschenken sind.

Von 10 bis 13 Uhr können diese Dinge bei der Halle der TBR, Am Heilbrunnen 107/Ecke Schuckertstraße, angeliefert werden. Sie sollen dort nach Warengruppen in entsprechende Kisten einsortiert werden. Weil der Platz in der Halle begrenzt ist, ist die Warenmenge auf 0,5 Kubikmeter oder 500 Liter pro Fahrzeug begrenzt, das entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von 80 Zentimeter. Sehr wichtig ist es, dass zusammengehörige Teile fest miteinander verbunden sind. So sollte Zubehör zu Geräten wie Fernbedienungen, Gebrauchsanleitungen et cetera am Gerät angeklebt oder angebunden werden. Damit nichts verloren geht, sollten Kartons von Spielen und Puzzles unbedingt zugebunden oder zugeklebt werden. Die Sachen müssen nicht »gebraucht« sein, auch nagelneue Dinge oder überflüssige Geschenke werden gern angenommen.

Nicht angenommen werden Müll und Sondermüll, defekte Geräte, Verdrecktes und Ekelerregendes, lebende Tiere und Kriegsspielzeug, Wintersportgeräte, Teppiche, Matratzen und Bettzeug sowie Gegenstände, die eine Person nicht allein tragen kann. Größere Artikel, zum Beispiel Möbel oder Autoreifen, können durch Aushang an einer Pinnwand angeboten werden. Zwischen 14 und 17 Uhr haben alle Besucher dann Gelegenheit, etwas Brauchbares zu ergattern. Es muss nichts »getauscht« werden; die Waren werden kostenlos angenommen und weitergegeben. Professionelle Händler sind nicht zugelassen.

Spenden erwünscht

Der BUND weist ausdrücklich darauf hin, dass es nachmittags keine Möglichkeit mehr gibt, mit dem Auto auf das Gelände zu fahren. Gefährliche Situationen zwischen Fußgängern, spielenden Kindern und Autofahrern sollen so vermieden werden. Es wird dringend empfohlen, Halteverbotsschilder und die Zufahrtsmöglichkeiten zu den umliegenden Firmen sowie für RSV-Busse zur Tankstelle zu beachten. Die ehrenamtlichen Helfer des BUND sind dankbar für Spenden, die dem Umweltschutz in Reutlingen zugutekommen und sorgen für Brezeln und Getränke. (eg)

bund.reutlingen@bund.net

www.bund-reutlingen.de/themen_und_projekte/warentauschtag/