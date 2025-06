Reutlinger Verein Menschenkinder ist begeistert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »So eine Summe stand noch nie auf einem Scheck«, kann es Sabrina Pommranz vom Verein Menschenkinder kaum fassen. Sage und schreibe 11.000 Euro hat das vom Inner Wheel Club Reutlingen und spendablen Partnern Ende März veranstaltete Benefizkonzert mit der Bigband Gablenberg eingebracht. Jeder Cent wird den Kindern von sucht- oder psychisch kranken Eltern auf dem Weg zu einem eigenen und glücklichen Leben helfen. Das viele Geld ist eine Gemeinschaftsleistung, die bei der Scheckübergabe am Montag gefeiert wird.

Denn, so erklärt Pommranz als Vorsitzende des in den Landkreisen Reutlingen und Tübingen tätigen Vereins, es geht um ganz viele kleine Menschen in unmittelbarer Not, deren Eltern suchtkrank oder psychisch krank sind. Diesen Kindern fehlen meistens feste Regeln und verlässliche Bezugspersonen, sie übernehmen Verantwortung für Eltern und Geschwister und leben in einer fortwährenden Überforderung. Die Atmosphäre in einer Suchtfamilie ist oft angespannt und die Kinder fühlen sich zwischen den Eltern hin- und hergerissen. »Jedes vierte Kind ist laut Bundesregierung davon betroffen«, wischt Pommranz den Eindruck vom Tisch, es handele sich um eine kleine Randgruppe. Ganz im Gegenteil ist das Problem sehr groß, wird aber meistens vergessen.

Sozialpädagogisches Angebot

Deswegen nannte sich der Verein bei seiner Gründung 1994 auch »Vergessene Kinder Reutlingen«. Heute betreiben die Menschenkinder fünf Gruppen mit Grundschulkindern sowie eine Jugendgruppe. Es handelt sich nicht um ein therapeutisches, sondern ein sozialpädagogisches Angebot. Oder umgangssprachlich, wie es Pommranz beschreibt, »die Kinder sollen lernen, dass sie nicht schuld an der Erkrankung der Eltern und nicht alleine sind«. Wie wichtig das für Menschen ist, die ihr ganzes Leben noch vor sich haben, ist allen Beteiligten des Benefizkonzertes klar.

»Da hatten wir Lust dazu«, sagt Thorsten Volk, Vorsitzender der Bigband Gablenberg. Die 18 Musiker starke Gruppe aus Stuttgart, dirigiert und geleitet von Tobias Becker, sorgte Ende März für einen glanzvollen Abend. Am Spendenbetrag beteiligten sich außerdem mit jeweils 1.000 Euro die Kreissparkasse Reutlingen und der Rotary Club Reutlingen-Tübingen Süd. Inklusive sind auch je 1.500 Euro vom Verein »GEA Leser helfen« sowie von Mitarbeitenden von Edeka Südwest. Zahlreiche prominente Menschen, darunter Valdo Lehari Junior als Verleger und Geschäftsführer des Reutlinger General-Anzeiger, sowie seine Frau Gabriele Lehari als zweite Vorsitzende des Inner Wheel Clubs Reutlingen-Tübingen nahmen sich Zeit für die Spendenübergabe. Die Dankbarkeit der Empfänger ist enorm.

Kindergruppe ein Jahr finanziert

Die 11.000 Euro reichen ein Jahr lang zur Finanzierung einer Kindergruppe, denn die besteht nicht nur aus fachkundigen Honorarkräften, sondern auch aus Fahrdienst und einem anständigen Vesper für die Mädchen und Jungen. Deswegen sind weitere Spenden mehr als willkommen, ja geradezu notwendig. Alle Informationen zum Verein gibt's im Internet. (GEA)

https://www.wir-menschenkinder.de/