Reutlinger Stadtfest-Besucher trotzen Unwetter

REUTLINGEN. Es donnerte, blitzte und regnete in Strömen. Ein Unwetter suchte das Reutlinger Stadtfest am Samstagnachmittag heim. Die Organisatoren entschlossen sich deshalb, das Programm zu unterbrechen. Das Reutlinger Stadtmarketing gab auf seinen Social-Media-Kanälen um kurz nach 14 Uhr bekannt: »Das Programm bleibt bis mindestens 15 Uhr unterbrochen«. Kurz nach 15 Uhr gab es die ersten Auftritte auf den Bühnen am Tübinger Tor und im Spitalhof. Um kurz nach 15.30 folgten die Bühne am Markplatz und am Albtorplatz. Nachdem am Nachmittag viele Besucher offenbar die Flucht ergriffen hatten, strömten diese am Abend wieder zu Tausenden die sieben Festplätze in der Altstadt. Am Abend bleib es dann trocken, sogar die Sonne ließ sich sehen.

Als Hauptact Loi gegen 21.30 Uhr ihren Auftritt auf der Hauptbühne begann, war der Marktplatz gut gefüllt. Auch vor den Bühnen am Albtorplatz, Kanzleiplatz, dem Spitalhof oder dem Tübinger Tor herrschte Betrieb und gute Stimmung. An der Ecke Kanzleistraße/Oberamteistraße standen die Menschen sogar so dicht an dicht, dass sich mancher an den Massenandrang am Heiligen Morgen erinnert fühlte, obwohl es wieder leicht zu regnen begann.

Nachmittags dagegen war das Stadtfest wie leergefegt. Um 14 Uhr gab es eine amtliche Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter mit Starkregen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Demnach sei mit heftigen Starkregen und Niederschlagsmengen um 35 Liter pro Quadratmeter pro Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 60 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Der DWD empfahl, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden, da Gefahr für Leib und Leben durch Blitzschlag und umherfliegende Gegenstände herrsche. Es könne auch zu Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern kommen. Die Unwetterwarnung wurde DWD vom DWD um 14.45 Uhr wieder aufgehoben sein.

Schon zum Auftakt am Freitag viele Regenschauer

»Regenschirme raus und Poncho an«, schrieb das Stadtmarketing in einem Instagram-Posting. »Auch bei Regen lässt es sich feiern.« Und tatsächlich: Trotz zwischenzeitlichem Starkregen harrten einige Stadtfest-Besucher unter den Pavillons der Vereinsstände aus. Als der Regen nachließ, versammelten sich bereits die ersten mit Regenschirm und Poncho vor den Bühnen.

Schon am Freitagabend zur Stadtfest-Eröffnung hatten Besucher, Organisatoren und ehrenamtliche Helfer Pech mit dem Wetter. Doch trotz immer wiederkehrenden Regenschauern war die Innenstadt zur Party- und Flaniermeile geworden. (GEA)