Nach sechs Jahren Pause war's wieder so weit. Am Freitagabend startete das Reutlinger Stadtfest. In der Stadt ist nun zwei Tage lang einiges geboten, Vereine und Organisationen haben sich richtig ins Zeug gelegt. Nur das Wetter spielte zum Auftakt nicht so richtig mit.

Strahlt nach dem Fassanstich: Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (links) neben Bierkönigin Deborah Leutner. Foto: Dieter Reisner Strahlt nach dem Fassanstich: Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck (links) neben Bierkönigin Deborah Leutner. Foto: Dieter Reisner

