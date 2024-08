Reutlinger Open-Air-Kino: 500 GEA-Abonnenten beim Auftakt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Perfektes Wetter und ein Auftakt nach Maß: Am Donnerstagabend startete die 25. Auflage des Open-Air-Kinos im Reutlinger Spitalhof mit dem GEA-Wunschfilm. Gewonnen hat in diesem Jahr mit deutlichem Vorsprung die französische Komödie »Es sind die kleinen Dinge«. Der Film erzählt von einem schroffen Senior in der Bretagne, der freiwillig wieder die Schulbank drückt. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren war der Wunschfilm exklusiv für GEA-Abonnenten reserviert, einen kostenlosen Begrüßungsaperitif gabs gleich dazu. Das ist Teil der GEA-Vorteilswelt, unter der sich verschiedenste attraktive Angebote für Abonnenten finden, die man zusätzlich zur täglichen Zeitung bekommen kann. So gibt es aktuell unter anderem Rabatte für den Eintritt in diverse Freizeitparks, verbilligte Zeitschriften-Abos, einen kostenlosen Monat in einem Fitnessstudio, und vergünstigte Veranstaltungen wie einen Braukurs.

Die Vorstellung im Spitalhof war wieder ausverkauft, 500 Abonnenten wollten den warmherzigen Wohlfühlfilm sehen. Die Verantwortung für den Reutlinger Sommerklassiker liegt, wie im vergangenen Jahr schon, beim Genossenschaftskino Kamino, unterstützt vom Reutlinger Kulturamt. Für Neu-Kamino-Geschäftsführer Hasan Ugur war es also eine Premiere, sein erstes Open-Air-Kino geht nun über die Bühne. Unterstützt wurde er dabei von altbekannten Gesichtern: Klaus Kupke und Gerhard Steinhilber waren zurück. Montags ist spielfrei im Spitalhof, sonst gibt es jeden Tag ein Schmankerl auf Leinwand zu sehen. Die letzte Vorstellung ist am 1. September. Der Eintritt in den lauschigen Innenhof beim Marktplatz mit seinen 500 Sitzplätzen vor der neuen elf Meter breiten Leinwand kostet jeweils 12 Euro. Karten gibt es vorab online und im genossenschaftlichen Kino Kamino (Ziegelweg 3 in Reutlingen). Außerdem lassen sich auch an der Abendkasse im Spitalhof Tickets für alle Termine des Programms erwerben. (GEA)