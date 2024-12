Reutlinger Nepomuk muss schließen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Reutlinger Gastronomie-Szene wird um eine Institution ärmer. Das Nepomuk hat Anfang Dezember Insolvenz angemeldet. Das teilte die Kulturkneipe selbst am Montag in den sozialen Netzwerken mit. »Leider müssen wir bekannt geben, dass wir höchstwahrscheinlich zum Ende des Jahres schließen werden.« Der lange Zeit selbstverwaltete Gastrobetrieb Unter den Linden besteht seit über 40 Jahren.

Schon während der Corona-Zeit kämpfte der Betrieb ums Überleben. Damals konnte man sich dank Spenden-Aktionen über Wasser halten. Doch jetzt ist der Kampf endgültig verloren. Das bestätigt das Nepomuk auf GEA-Anfrage. Lediglich das genaue Schließungsdatum stehe noch nicht fest.

Nepomuk bedankt sich bei Gästen

Trotz der »großartigen, jahrelangen Unterstützung haben uns die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen an unsere Grenzen gebracht«, heißt es im Statement des Gastrobetriebes auf Instagram. In den letzten Jahren habe man viel versucht – kreative Menüs, Sonderaktionen und geänderte Öffnungszeiten –, um diese harte Phase zu überstehen. »Es war uns jedoch nicht möglich, trotz aller Bemühungen, den steigenden Kosten und den Herausforderungen der Branche standzuhalten.« Dem Nepomuk sei es unter anderem nicht mehr möglich, die Pacht, Gehälter sowie die Umsatzsteuer zu bezahlen.

»Ein riesiges Dankeschön an alle, die uns in den letzten Jahren begleitet haben. Eure Besuche und eure positiven Worte haben uns unglaublich viel bedeutet«, schreibt das Nepomuk in einer Art Abschiedsbrief auf Instagram. »Kommt vorbei, esst eure Lieblingsgerichte, stoßt mit uns an und helft uns, die letzten Wochen zu etwas Besonderem zu machen.« (GEA)