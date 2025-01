Reutlinger Holger Kimmerle am Sonntag im »Tatort«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Kurz vor der Ausstrahlung steigt die Aufregung bei Holger Kimmerle. Der 51-Jährige aus Rommelsbach hat eine Nebenrolle im Stuttgarter »Tatort«, der am Sonntag um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt wird. Während er bei den Dreharbeiten im April 2024 noch »ganz entspannt« gewesen sei, ist seine Gemütslage jetzt eine andere. Er weiß nicht, wie das Produktionsteam der populären Fernseh-Krimi-Reihe das Material für den 90 Minuten langen Film zusammengeschnitten hat. »Deswegen fragt man sich: Wie viel wird von mir gezeigt? Und wie komme ich rüber?«

Im SWR-Krimi mit dem Titel »Verblendung« landet »Tatort«-Kommissar Sebastian Bootz, gespielt von Felix Klare, während eines eigentlich gemütlichen Kinoabends in einem Alptraum: eine Geiselnahme, zwei ideologisch verblendete und bis an die Zähne bewaffnete Täter, ein Toter, später weitere, Sprengstoff und ein Rennen gegen die Zeit.

Welche Rolle die Figur von Holger Kimmerle in dieser Geschichte genau spielen wird, darf er nicht verraten. Nur so viel: »Ich bin im guten Team bei den Kommissaren.« Auf einem Foto von den Dreharbeiten ist zu sehen, dass seine Figur eine Pistole am Gürtel trägt. »Meine Handschellen waren versteckt.« Ob beides im Film auch zum Einsatz kommt? »Ich habe eher ruhigere Szenen gedreht«, dämpft der Reutlinger die Erwartungen. Bei seinem Auftritt in der ZDF-Krimiserie »Soko Stuttgart« sei »deutlich mehr Action« gewesen.

Szenen mit »Tatort«-Kommissaren Lannert und Bootz

Er geht davon aus, dass er im »Tatort« in »einer oder maximal zwei Szenen« dabei ist. »Das ist der Standard bei einem einzelnen Drehtag, wie ich ihn hatte.« Er ist sich dagegen sicher, dass er gemeinsam mit den Hauptdarstellern Richy Müller und Felix Klare als Kriminalhauptkommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz zu sehen sein wird. »Die Kamera-Einstellung war so, dass ich mit beiden im Bild sein müsste.«

Holger Kimmerle aus Rommelsbach bei den Dreharbeiten in einer Kulisse eines Polizeireviers des Stuttgarter »Tatort« . Foto: Privat

Der ausgebildete Konstruktionsmechaniker mit Vollzeitjob bei einer Reutlinger Firma steht seit rund 20 Jahren vor der Kamera: als Modell und als Schauspieler. Kimmerle hat es vom Security-Mitarbeiter am »Tatort«-Set vor die Kamera geschafft. Der Auftritt in der Episode am Sonntag soll aber nicht das Ende sein im »Tatort«-Kosmos. »Ich habe das Engagement nur angenommen, weil mir zugesichert wurde, dass es keine einmalige Rolle ist.«

Das Produktionsteam sei mit ihm bei den Dreharbeiten sehr zufrieden gewesen. »Ich wurde schon angefragt, ob ich wieder dabei sein will.« Holger Kimmerle will natürlich. Die Figur des Reutlinger Laienschauspielers werde also in weiteren Stuttgart-Tatorten in einer Nebenrolle auftauchen. Wann die Dreharbeiten starten, sei allerdings noch nicht bekannt.

Neben kleineren TV-Rollen, etwa in »Alarm für Cobra 11«, »Hausmeister Krause« oder »Sturm der Liebe«, war Kimmerle auch in Reality-Formaten wie »First Dates« und »Die Superhändler« zu sehen. Seit den »Tatort«-Dreharbeiten stand der Reutlinger mittlerweile für die ZDF-Sendungen »Aktenzeichen XY... Ungelöst«, »Der Alte« sowie »Frühling« vor der Kamera - Sendetermine seien für alle drei Formate wahrscheinlich im Sommer. »Aktuell bin ich noch in Gesprächen für eine Primetime-Unterhaltungssendung.« (GEA)