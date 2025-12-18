Reutlinger Einsatzkräfte bekommen ein Zuhause

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Auf dem Sondelfinger Weihnachtsmarkt waren die Malteser in diesem Jahr zum ersten Mal präsent. »Eigentlich wurden wir eingeladen, weil wir als Helfer vor Ort in diesem Jahr auch in Sondelfingen gestartet sind«, erklärt Alexander Thomys, der Stadtbeauftragte der Reutlinger Malteser. »Dass wir uns dann gleich als neue Nachbarn vorstellen konnten, war eine glückliche Fügung.« Denn nach intensiven Gesprächen mit der Stadtverwaltung haben die Ehrenamtlichen im Reutlinger Teilort eine neue Unterkunft gefunden. In der Langen Straße, wo bisher die Hausmeister der Mörikeschule untergebracht waren.

Inzwischen ist das Gebäude sichtlich in die Jahre gekommen - um es als Wohnhaus weiter zu nutzen, wäre eine Kernsanierung fällig gewesen. Die fiel offenbar der städtischen Haushaltskrise zum Opfer - wovon jetzt die Malteser profitieren. »Eine eigene Dienststelle bringt uns erheblich nach vorne«, sagt Thomys. Bisher waren die Ehrenamtlichen auf der Rettungswache der Malteser in der Mittnachtstraße zu Gast, hielten dort ihre Übungsabende ab. »Wir hatten dort aber keinen Raum für eigene Spinde«, erklärt der 38-Jährige. Im Alarmfall waren die Helfer also gezwungen, sich zu Hause umzuziehen und dann zum Einsatz zu fahren. »Mit kontaminierter Kleidung, etwa nach einem Brandeinsatz, ging es dann auch wieder zurück nach Hause.« Unhaltbare Zustände, die nun endlich der Vergangenheit angehören werden.

Neben Spind- und Umkleideräumen bildet der neue Lehrsaal das Herzstück der Dienststelle am Sulzwiesenbach. »Hier können wir nicht nur unsere Ausbildung forcieren, sondern auch endlich eine Jugendgruppe an den Start bringen«, erklärt der Stadtbeauftragte. Vier Helferinnen absolvieren hierfür derzeit die Ausbildung zum Jugendgruppenleiter. Auch ein gemütlicher Aufenthaltsraum, ein Lagerraum und ein Büro sollen im Obergeschoss entstehen. »Die Planung von Sanitätsdiensten, die Verwaltung der Helfer und der medizinischen Ausrüstung sowie die Dokumentationspflichten erfordern immer mehr Zeit«, weiß Thomys, weshalb das Büro für ihn und die Leiter der Einsatzdienste, Melanie Votteler und Andreas Böhler, essenziell wichtig sei.

Das Herzstück der neuen Unterkunft wird der Lehrsaal sein. Mit dem Streichen des Raumes begannen die Arbeiten der Malteser vor Ort. Foto: Alexander Thomys Das Herzstück der neuen Unterkunft wird der Lehrsaal sein. Mit dem Streichen des Raumes begannen die Arbeiten der Malteser vor Ort. Foto: Alexander Thomys

Zum 1. Dezember haben die Malteser das Gebäude samt großem Garten angemietet. In tatkräftiger Eigenarbeit wurde das zugewachsene Grundstück inzwischen freigeschnitten, sind die ersten Räume gestrichen worden. So schnell wie möglich soll nun einer der beiden Krankentransportwagen der Stadtgliederung nach Sondelfingen versetzt werden, damit den dortigen Helfern vor Ort (HVO) ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung steht und diese zu medizinischen Notfällen im Stadtteil nicht mehr mit ihren Privat-Pkws ausrücken müssen. Zur neuen Dienststelle gehören auch ein Carport und eine Garage. »Für unsere Einsatzfahrzeuge sind diese aber leider zu klein«, nennt der 38-jährige Stadtbeauftragte bei aller Freude über die neue Unterkunft einen Wermutstropfen. Die Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes - ein Mannschaftstransportwagen und ein Gerätewagen-Betreuung - bleiben daher in einer Halle in Metzingen untergestellt. »Im Alarmfall müssen die Helfer pendeln«, nimmt es Thomys mit Galgenhumor.

Für die Stadtgliederung bringt die Ersteinrichtung einer Dienststelle aber auch viele Ausgaben mit sich. »Bis auf wenige Spinde für Einsatzkleidung müssen wir das komplette Mobiliar beschaffen«, weiß Thomys. Allein die Kosten für das Renovierungsmaterial, die Beleuchtung und programmierbare Thermostate, die rechtzeitig vor den Dienstabenden für Wärme sorgen sollen, belaufen sich auf rund 3.800 Euro. Für die Malteser, die sich hauptsächlich durch Sanitätsdienste, Spenden und Fördermitglieder finanzieren, ist dies keine einfache Sache. »Wir engagieren uns vielfältig für die Sicherheit und Gesundheit der Bevölkerung und hoffen, dass uns die Reutlingerinnen und Reutlinger nun auch mit Spenden unterstützen - wir sind für jeden Euro dankbar«, betont der Stadtbeauftragte. (GEA)