Unbekannter bricht in Sondelfinger Einfamilienhaus ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. In ein Einfamilienhaus im Grummetweg, im Stadtteil Sondelfingen, ist ein Unbekannter am Mittwochnachmittag eingebrochen. Zwischen 15.30 Uhr und 19.10 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über die Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er in der Folge in mehreren Zimmern die Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem durchsuchte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei vermutlich auf Schmuck gestoßen sein, mit dem er sich in der Folge unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.(pol)