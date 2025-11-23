Nach schwerem Unfall bei Sondelfingen: Feuerwehr befreit 19-Jährige aus Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Zwei schwerverletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag zwischen Sondelfingen und Rommelsbach ereignet hat. Gegen 15.15 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Audi A1 die Landestraße 378a von Sondelfingen herkommend in Richtung Rommelsbach.

An der Einmündung zur Kreisstraße 6720 missachtete sie die Vorfahrt eines 45-jährigen Lkw-Fahrers, der mit seinem Autotransporter die Kreisstraße von Rommelsbach in Richtung Metzingen befuhr. Durch die folgende Kollision wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin mehrere Meter über die Fahrbahn der K 6720 geschleudert und kam schließlich in Fahrtrichtung Rommelsbach zum Stillstand. Die 19-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und im Fahrzeug eingeschlossen. Sie musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Ihre 52-jährige Beifahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, konnte das Auto jedoch selbstständig verlassen.

Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden beide Frauen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer wurde vor Ort medizinisch untersucht, blieb jedoch unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie Bergungsarbeiten war die Einmündung bis 18.15 Uhr voll gesperrt. Zur Reinigung der Fahrbahn und Instandsetzung der Beschilderung rückte die zuständige Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Schaden am Lkw beträgt rund 30.000 Euro. (pol)