66-Jährige fährt mit Pkw Radfahrerin in Sondelfingen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONDELFINGEN. Eine Radfahrerin ist am Mittwochnachmittag von einem Auto angefahren und verletzt worden. Gegen 17.20 Uhr war eine 66 Jahre alte Frau mit ihrem VW auf der Hopfengartenstraße unterwegs und erfasste mit ihrem Wagen an der Einmündung des Fohwasenwegs eine vorfahrtsberechtigte Radlerin. Diese stürzte daraufhin zu Boden. Mit dem Rettungswagen kam sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den Fahrzeugen dürfte sich auf insgesamt etwa 1.300 Euro belaufen. (pol)