Reutlinger Arbeitsagentur hat weniger offene Stellen

REUTLINGEN/TÜBINGEN. Im April gab es wenig Bewegung auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen bleibt – wie schon im Vormonat – bei 4,3 Prozent.

Insgesamt 12.592 Menschen waren im April in der Region arbeitslos gemeldet, zehn weniger als im Vormonat. Zum Vergleich: In Baden-Württemberg ist die Arbeitslosenquote im zurückliegenden Monat gleich geblieben, hier liegt sie bei 4,5 Prozent.

Anders als noch im Vormonat ist im April der Bestand an Arbeitslosen im Rechtskreis SGB III (Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung) leicht gestiegen (plus 53 Personen), im Rechtskreis SGB II (Grundsicherung/Bürgergeld) ist der Bestand an Arbeitslosen dafür um insgesamt 63 Personen zurückgegangen – genau gegenläufig zum März. Dennoch ist unter dem Strich die Zahl der Langzeitarbeitslosen sowohl im SGB II als auch im SGB III gestiegen, die Langzeitarbeitslosigkeit verfestigt sich. Nachlassend ist zudem die Dynamik am Arbeitsmarkt, also unter anderem das Wirken von Zugängen aus Erwerbstätigkeit in Arbeitslosigkeit einerseits und der Abgang aus der Arbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit andererseits.

»Wer arbeitslos wird, tut sich zunehmend schwerer, eine neue Arbeitsstelle zu finden«, so Markus Nill, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Reutlingen. Gerade jetzt sei es wichtig, in Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter zu investieren, ergänzt Nill. 608 Stellenangebote wurden dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit im April neu gemeldet, das sind 69 Stellen weniger als im Vormonat, aber zehn mehr als vor einem Jahr. Damit hatten die Vermittler der Reutlinger Arbeitsagentur insgesamt 2.883 Stellenangebote im Bestand, 23 mehr als noch im März. Gefragt sind bei den Unternehmen nach wie vor Fachkräfte, Experten und Spezialisten, die Nachfrage nach Helfern geht zunehmend zurück.

Arbeitslosenquote steigt im Reutlinger Bezirk leicht

Im Landkreis Reutlingen waren im April insgesamt 7.928 Menschen (plus 13,5 Prozent gegenüber Vorjahresmonat) arbeitslos. 3.355 (plus 25,6 Prozent) davon waren bei der Agentur für Arbeit gemeldet und 4.573 (plus 6 Prozent) beim Jobcenter Landkreis Reutlingen. Im Landkreis Tübingen waren im April insgesamt 4.664 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 9 Prozent gegenüber Vorjahresmonat). Die Arbeitsagentur betreute davon 2.181 (plus 16,7 Prozent) Personen, das Jobcenter Landkreis Tübingen 2.483 (plus 3,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote für den Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Reutlingen (also Arbeitslosenversicherung und Grundsicherung) lag im April bei 4,3 Prozent (Vorjahresmonat 3,8 Prozent).

Die Quoten im Einzelnen (der Wert aus Vorjahrsmonat steht jeweils in Klammern): Landkreis Reutlingen 4,8 Prozent (4,2 Prozent), Landkreis Tübingen 3,6 Prozent (3,3 Prozent), Hauptagentur Reutlingen 5,1 Prozent (4,5 Prozent) und Geschäftsstelle Münsingen 2,8 Prozent (2,6 Prozent). Im Vergleich zum Vormonat sind alle Arbeitslosenquoten gleich geblieben. (eg)