Reutlingen Teil des Sofortprogramms für Bahnhöfe

Nach einem gründlichen Frühjahrsputz sollen die Bahnsteige am Reutlinger Bahnhof wieder glänzen. FOTO: PIETH

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) und die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn AG (DB AG), Evelyn Palla, haben in der letzten Woche das »Sofortprogramm für mehr Sicherheit und Sauberkeit« an Bahnhöfen gestartet. Ziel des Programms sind schnell sichtbare Verbesserungen im Alltag der Reisenden. Zunächst umfasst es 25 Bahnhöfe in ganz Deutschland, darunter auch den Bahnhof Reutlingen.

Dazu erklärt Michael Donth, Bundestagsabgeordneter aus Reutlingen und Schienenexperte: »Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, dass Reutlingen gleich zu Beginn Teil der ersten Welle des Bahnhofsprogramms wird. Wir alle wissen, dass es deutliche Verbesserungen von Deutschlands Bahnhöfen braucht. Denn nur so fühlen sich die Menschen dort wieder sicherer und nutzen gerne die Bahn.«

Am Bahnhof Reutlingen werde nun zunächst ein Frühjahrsputz durchgeführt: Die Bahnsteige, Treppen, Tunnel, Aufzugsschächte, Glasflächen, Bedienflächen an Automaten und Aufzügen sowie das Mobiliar und Vitrinen werden einer Sonderreinigung nach den Wintermonaten unterzogen. Auch das Entfernen von Graffitis und Kaugummis gehört dazu.

Daneben saniert die DB aktuell das Empfangsgebäude am Bahnhof Reutlingen mit Mitteln aus einem Bundesförderprogramm. Rund fünf Millionen Euro werden in ein modernes Erscheinungsbild und mehr Komfort investiert.

Auch für die Zukunft sei mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg und der Stadt Reutlingen die Modernisierung der Bahnsteige inklusive Ausstattung für über 15 Millionen Euro geplant.

Michael Donth erklärt zudem: »Mit Blick auf die zahlreichen Beschwerden der vergangenen Wochen bleibt die Verbesserung der Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit rund um den Reutlinger Bahnhof weiterhin eine hohe Priorität für mich.« (eg)