Zwei Männer geraten in Streit: Mit Gürtel in Reutlingen zugeschlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. An den Listplatz in Reutlingen sind mehrere Streifenwagenbesatzungen am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, ausgerückt. Dort war es den bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen zwei 22 und 26 Jahre alten Männern und einer noch unbekannten Anzahl an Kontrahenten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf soll mindestens ein Unbekannter mit einem Gürtel zugeschlagen haben. Bei dem handfesten Streit ging auch die Scheibe eines dortigen Wettbüros zu Bruch.

Die bei der Auseinandersetzung erlittenen Verletzungen des 22- sowie des 26-Jährigen wurden nachfolgend im Krankenhaus versorgt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen zu den unbekannten Kontrahenten dauern an. (pol)