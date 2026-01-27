Hat Reutlingen Protest gegen die AfD eingeschränkt?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Hat die Stadt Reutlingen versucht, Protest von linker Seite gegen AfD-Veranstaltungen zu unterbinden oder einzuschränken? Das werfen zumindest die Mitglieder des »Bündnis Gemeinsam & Solidarisch gegen Rechts Reutlingen und Tübingen« der Verwaltung vor. Doch was steckt dahinter?

Als am vergangenen Freitag Markus Frohnmaier, Spitzenkandidat der AfD für die Landtagswahl, beim Bürgerdialog seiner Partei in der Betzinger Julius-Kemmler-Halle sprach, versammelten sich auf dem Parkplatz vor dem Gebäude rund 200 Demonstranten zu einer friedlichen Protestaktion. Ein Teil der Demonstranten stand zu Beginn der Versammlung hinter einem Absperrband, das etwas mehr als 50 Meter entfernt von der Halle auf dem Boden lag. Der Grund war ein Aufenthaltsverbot, welches das Reutlinger Ordnungsamt für insgesamt 26 linke Aktivisten ausgesprochen hatte. Das Verbot galt sowohl für die Kundgebung gegen den AfD-Bürgerdialog als auch für den Protest gegen einen AfD-Infostand am Folgetag in der Reutlinger Innenstadt.

Polizei beruft sich auf vergangene Ausschreitungen

Diese Aufenthaltsverbote gehen auf eine Empfehlung der Reutlinger Polizei an das Ordnungsamt der Stadt zurück, wie eine GEA-Recherche zeigt. Polizeisprecherin Tina Rempfer schildert, was sich eine Woche vor den Aufenthaltsverboten zugetragen hat: »Vorausgegangen waren am 17. Januar Störaktionen durch eine Personengruppe des linken Spektrums im Zusammenhang mit einem angemeldeten Info-Stand der AfD in der Reutlinger Innenstadt. Eine etwa 20-köpfige Personengruppe hatte sich entsprechend formiert und bewegte sich, lautstark Parolen skandierend, geschlossen mit einem Banner auf den AfD-Stand zu. Durch das Einschreiten der Polizei konnte eine direkte Konfrontation zwischen den Standbetreibern der AfD und der Personengruppe verhindert und somit das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit geschützt, die öffentliche Sicherheit gewährleistet und Straftaten (die unmittelbar bevorstanden) vereitelt werden.«

Und weiter: »Durch das Einschreiten war es zu keinen körperlichen und/oder materiellen Schäden der Beteiligten gekommen.« Für Bündnis-Sprecherin Mai Schäffer sind diese Aussagen nicht nachzuvollziehen: »Die Intention war lediglich ein spontaner Protest in Hör- und Sichtweite des Infostands.«

Gericht kippt Entscheidung während Demo

Das Reutlinger Ordnungsamt folgte dagegen der Auffassung und der Empfehlung der Polizei, erklärt Amtsleiter Albert Keppler: "Wir haben die Lage so interpretiert, dass es, ähnlich wie in der Vergangenheit, zu Ausschreitungen kommen könnte." Polizeisprecherin Rempfer verweist auf GEA-Anfrage auf "vergleichbare Einsätze" in der Vergangenheit. Die Aufenthaltsverbote, die in diesem Rahmen zum ersten Mal ausgesprochen wurden, "sollen uns nicht nur einschüchtern", meint Jonas Keller, der die Demo in Betzingen mitorganisierte, "sie stellen auch einen Eingriff in die Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit dar".

Entsprechend klagten zwei Mitglieder der Antifa gegen das Verbot, das sie unter Sofortvollzug am Tag vor der Protestaktion in Betzingen erreichte. Die Entscheidung der Justiz kam pünktlich zum Protest: Noch während die betroffenen Demonstranten hinter dem Absperrband vor der Julius-Kemmler-Halle »AfD raus aus Reutlingen« skandierten, kippte das zuständige Verwaltungsgericht in Sigmaringen das Aufenthaltsverbot per Eilverfahren. »Das Gericht war der Auffassung, dass wir keine unmittelbare Gefahr für den AfD-Infostand am 17. Januar beweisen konnten«, erklärt Ordnungsamtsleiter Keppler die Entscheidung aus Sigmaringen. Er räumt ein, dass es sich bei dem Beschluss der Polizei und des Ordnungsamts lediglich um eine Mutmaßung handelte.

Verbot für alle 26 linken Aktivisten aufgehoben

Kurz nach Beginn der Gegendemonstration in Betzingen ließen die Behörden das Verbot nicht nur für die beiden Kläger, sondern für alle 26 Demonstranten aufheben und die betroffenen Personen konnten sich den restlichen Protestteilnehmern anschließen. »Hätten die anderen Menschen auch geklagt, hätte das Gericht offensichtlich auch für sie entschieden. Da war es unserer Ansicht nur fair, das Verbot für alle zu kippen«, begründet Keppler die Entscheidung.

Für Bündnis-Mitglied Jonas Keller war das Urteil des Gerichts ein Erfolg mit fadem Beigeschmack. Er stuft das Aufenthaltsverbot der Stadt als »einen weiteren Versuch, legitimen Protest gegen rechts zu verbieten« ein und meint, dass diese Versuche nicht abreißen würden. Albert Keppler entgegnet, dass die Entscheidung keine Einschränkung des Protestrechts sein sollte und Demonstrationen essenziell für eine funktionierende Demokratie seien. »Aber Veranstaltungen blockieren darf man eben nicht.«

Weitere Proteste bei Höcke-Auftritt im Februar

Der Leiter des Ordnungsamts habe nun erkannt, »welche Messlatte das Gericht bei diesen Vorfällen setzt. Wenn die Menschen zuvor nicht gewalttätig aufgefallen sind, können wir so ein Verbot nicht aussprechen.« Mai Schäffer hofft währenddessen, dass das kurzzeitige Verbot niemanden von künftigen Protesten abhält. »Man muss sich mal vorstellen, was so etwas mit jungen Leuten macht, die gerade ihre erste Protesterfahrung hatten und eine Strafe ausgesprochen bekommen«, sagt die Sprecherin des Bündnis gegen Rechts. Beim Auftritt des vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte AfD-Politikers Björn Höcke am 28. Februar in Rommelsbach ist die nächste Protestaktion bereits angekündigt - stand jetzt noch ohne jegliche Aufenthaltsverbote. (GEA)