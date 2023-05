Reutlingen: 900 neue Bäume zum Geburtstag der Jugendfeuerwehr

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die baden-württembergischen Jugendfeuerwehren feiern ihren 50. Geburtstag mit Aktionen im ganzen Land. Das Motto: »Hier wächst die Zukunft – das Blatt wenden«. Passend dazu hat die Reutlinger Jugendfeuerwehr am Wochenende 900 Bäume gepflanzt. Tatkräftige Unterstützung bekamen die Jugendlichen von Finanz- und Wirtschaftsdezernent Roland Wintzen sowie von Forstrevierleiter Thomas Vorwerk und seinem Team. »Ich freue mich, dass wir mit dieser heutigen Aktion gemeinsam mit den anderen Jugendfeuerwehren im Land versuchen, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen«, so Wintzen in seiner Eigenschaft als »Feuerwehrbürgermeister«.

Gerade auch die Feuerwehr sei von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, etwa von den immer häufiger erforderlichen Unwettereinsätzen. Umso wichtiger dieser besondere Einsatz der Nachwuchs-Floriansjünger im Degerschlachter Teil des Schönbuchs, denn: »das Klima in der Zukunft ist unser aller Zukunft!« Am 20. Januar 1973 wurde die Jugendfeuer Baden-Württemberg gegründet, »Ableger« entstanden in vielen Städten und Gemeinden, darunter auch Reutlingen. »Ich finde es toll, dass ihr euch dieses Hobby ausgesucht habt und gemeinsam Aktionen wie diese macht«, lobte Wintzen. Feuerwehr sei eine große Gemeinschaft.

Einer allein könne zwar nicht viel bewirken, aber dennoch komme es auf jeden Einzelnen an: »Denn nur gemeinsam, könnt ihr diese 900 Bäume pflanzen oder später bei einem großen Einsatz gemeinsam ein Feuer löschen.« (sv)