Rattenbekämpfung in Reutlingen entlang der Echaz

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine spezialisierte Firma wird ab dem 7. Januar entlang der Echaz Rattengift auslegen. Dank speziell entwickelter Köderboxen ist sichergestellt, dass andere Tiere und vor allem spielende Kinder nicht einfach an die Köder gelangen können. Dennoch wird empfohlen, dass Eltern in den kommenden vier Wochen besonders aufmerksam auf ihre Kinder achten. Hundehalter werden darum gebeten, ihre Hunde während dieser Maßnahme an kurzer Leine zu führen. (GEA)