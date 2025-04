Aktuell Demos

Protesttag in Reutlingen: Angriff gegen Polizisten

7.500 Teilnehmer wurden am Protesttag in Reutlingen erwartet, am Ende wurden es wohl etwas mehr als 1.000. Bei einer Gegendemo gegen den Protestmarsch »Gemeinsam für Deutschland« kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Antifa und Polizei mit mehreren Verletzten. Aus Sicherheitsgründen wurde der Protestmarsch nicht wie geplant auf den Marktplatz geleitet - zum Unmut vieler Demonstranten. Die Geschehnisse zum Nachlesen im Live-Blog.