Premiere des Freilichtspektakels »Ins Blaue« in Reutlingen wird verschoben

REUTLINGEN. Aufgrund von Krankheit im Ensemble muss die Premiere von »Ins Blaue« am Freitagabend um 20.30 Uhr im Wellenfreibad Markwasen Reutlingen kurzfristig entfallen. Das teilten die Organisatoren Theater Reutlingen Die Tonne am frühen Freitagnachmittag mit. Ebenso entfällt die für Samstag angesetzte zweite Vorstellung. Die Premiere werde stattdessen am Freitag, 21. Juni stattfinden, ebenfalls um 20.30 Uhr im Wellenfreibad Markwasen Reutlingen, so die Organisatoren.

Im dritten Anlauf - nachdem sie erst durch die Corona-Pandemie, dann durch diverse Umbauten in den Bädern ausgebremst wurden - gehen das Theater Die Tonne und die Reutlinger Bäder ihr Kooperationsprojekt »Ins Blaue« an. Über 20 Akteurinnen und Akteure wirken in der als Bühne genutzten Freizeit- und Wassersportstätte mit. Der Theaterabend für bis zu 150 Zuschauerinnen und Zuschauer ist als Rundgang mit vier Stationen angelegt. (pm)