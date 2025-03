Poreski will wieder für den Wahlkreis Reutlingen in den Landtag

Hat sich wegen des Platzmangels an Reutlingens Gymnasien ans Kultusministerium gewandt: Thomas Poreski (MdL).Foto: Privat

KREIS REUTLINGEN. Der Kreisverband Reutlingen von Bündnis 90/Die Grünen hat auf seiner Nominierungsversammlung im Gemeindehaus in Wannweil den langjährigeren Landtagsabgeordneten Thomas Poreski mit großer Mehrheit erneut als Landtagskandidaten für den Wahlkreis Reutlingen nominiert. Susanne Häcker wurde ebenfalls mit großer Mehrheit als Ersatzkandidatin gewählt.

Poreski, der seit 2011 für den Wahlkreis Reutlingen im Landtag vertreten ist, hat sich als stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Sprecher für Bildung und Inklusion einen Namen gemacht hat, heißt es in einer Mitteilung der Grünen. Als Bildungs-, Sozial- und Technologiepolitiker vertrete er seine Themenbereiche mit großem Engagement und fundierter Fachkenntnis. In seiner Bewerbungsrede betonte er die Bedeutung einer nachhaltigen Bildungs- und Wirtschaftspolitik sowie des demokratischen gesellschaftlichen Zusammenhalts für die Zukunft Baden-Württembergs. »Die Herausforderungen unserer Zeit verlangen nach mutigen und zukunftsorientierten Antworten. Ich möchte mich im Landtag weiterhin für ein Baden-Württemberg einsetzen, in dem Bildungsgerechtigkeit und Inklusion keine Lippenbekenntnisse, sondern gelebte Realität sind«, erklärte Poreski nach seiner Nominierung.

Mit Susanne Häcker steht eine erfahrene Kommunalpolitikerin als Ersatzkandidatin bereit. Die langjährige Reutlinger Gemeinderätin und Vorsitzende der Kreistagsfraktion bringt umfassende kommunalpolitische Kompetenz ein. Zusätzlich ist Häcker im Vorstand der kommunalpolitischen Vereinigung der Grünen in Baden-Württemberg aktiv und setzt sich mit Leidenschaft für frauenpolitische Anliegen sowie den Tierschutz ein. Der Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen zeigt sich mit dem Ergebnis der Nominierungsversammlung äußerst zufrieden, heißt es in der Mitteilung abschließend. Mit Thomas Poreski und Susanne Häcker habe man ein kompetentes Team für die kommende Landtagswahl aufgestellt, das die drängenden sozialpolitischen Themen der Zeit bürgernah angehe. (pm)