Pop-up-Event der IHK mit Infos zur dualen Ausbildung im Reutlinger Bürgerpark

REUTLINGEN. Bei einem Pop-up-Event der IHK Reutlingen im Bürgerpark können junge Menschen noch bis zum 17. September in verschiedene Berufswelten eintauchen. Der interaktive Erlebnisort beherbergt einen Container mit Wissenswertem rund um die duale Ausbildung. Auf einer großen Wand sind Bilder aus der bundesweiten IHK-Ausbildungskampagne zu sehen. Mit Virtual-Reality-Brillen können die Besucher in verschiedene Welten eintauchen und sich Informationen über Berufsbilder geben lassen. Mitmach-Aktionen wie ein Glücksrad oder Tablets mit Berufsquizzen laden dazu ein, sich spielerisch mit den vielfältigen Möglichkeiten, die eine Ausbildung bietet, auseinanderzusetzen.

»Mit dem Pop-up-Event wollen wir Schülerinnen und Schüler für die Ausbildung begeistern«, sagt Nele Ehrenberg von der IHK Reutlingen, die das Event organisiert. Dabei kommt es darauf an, die jungen Menschen mit den richtigen Medien abzuholen. »Sie sind in erster Linie digital unterwegs. Mit dem neuen Format wecken wir bei ihnen die Aufmerksamkeit und steigern das Interesse.« Das direkte Gespräch ist vor Ort dennoch möglich: Für Fragen stehen Ausbildungsexpertinnen und -experten zur Verfügung. Das Pop-up-Event ist von Donnerstag bis Samstag und von Montag bis Mittwoch jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Interessierte können ohne Anmeldung vorbeikommen. (eg)