»Planspiel Börse«: Das sind die Sieger aus dem Kreis Reutlingen

REUTLINGEN. Unlängst endete der diesjährige »Planspiel Börse«-Wettbewerb für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Reutlingen. Auch in der vierzigsten Jubiläumsspielrunde konnten sich alle Teilnehmenden über 17 Wochen in klassischen und nachhaltigen Anlagestrategien üben und dabei grundlegendes Börsenwissen gewinnen. Im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Reutlingen beteiligten sich 132 Teams mit knapp 350 Teilnehmern.

Beim Planspiel Börse werden nicht nur die Mannschaften mit der höchsten Depotgesamtwertung, sondern auch die Teams mit den nachhaltigsten Geldanlagen prämiert. Für die jeweils erfolgreichsten zehn Schülergruppen in der Depotgesamtwertung und Nachhaltigkeitsbewertung ging es zur Siegerehrung in die Kreissparkasse. Die drei ersten Preisträger aus der Depotgesamtwertung und Nachhaltigkeitsbewertung erhielten Geldpreise von 300, 200 oder 100 Euro. Die Viert- bis Zehnplatzierten erhielten Geschenkgutscheine.

In der Depotgesamtwertung steigerte das Team »VBMSN« der Gustav-Mesmer-Realschule in Münsingen das Startkapital von 50.000 Euro auf 63.166,19 Euro und gewann das Institutsranking. Die Gruppe »Team BSE«, ebenfalls von der Gustav-Mesmer-Realschule in Münsingen, sicherte sich Platz zwei. Sein Depotwert lag am Ende bei 60.152,68 Euro. Das Team »JED« der Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach gewann mit einem Depotwert von 59.996,74 Euro den dritten Preis.

Neben der Depotgesamtwertung wurden die Schüler auch für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert. In der Nachhaltigkeitsbewertung erwirtschaftete das Team »Technik AG« vom Reutlinger Albert-Einstein-Gymnasium den höchsten Nachhaltigkeitsertrag mit 2.621,15 Euro. Damit sicherten es sich den ersten Platz im Geschäftsgebiet. Der zweite Preis ging an das Team »AktienDAXe« von der Kerschensteinerschule in Reutlingen. Das Team »GW Projekt THS« von der Reutlinger Theodor-Heuss-Schule freute sich über den dritten Preis.

Im Lehrkräftewettbewerb erreichte das Team »DDörr« von der Theodor-Heuss-Schule den ersten Platz im Geschäftsgebiet. Auf Bundesebene sicherte sich das Team im Nachhaltigkeitswettbewerb und mit einem Nachhaltigkeitsertrag von 12.854,07 Euro den zweiten Platz.

Oliver Gühring, Leiter der Abteilung Private Banking bei der Kreissparkasse Reutlingen, ist von den Ergebnissen und den Strategien der Siegerteams begeistert: »Wir freuen uns über den Erfolg der diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Planspiel Börse. Als Sparkasse ist es uns ein zentrales Anliegen, die finanzielle Bildung junger Erwachsener in unserem Geschäftsgebiet zu fördern, damit diese den verantwortungsvollen Umgang mit Geldanlagen üben und lernen können, um in Zukunft eigene Finanzentscheidungen fundiert treffen zu können. «

Am 4. Oktober startet das Planspiel Börse übrigens in die nächste Spielrunde. Teilnehmer erhalten dann wieder ein Depot mit virtuellem Kapital, das es durch Käufe und Verkäufe von konventionellen und nachhaltigen Wertpapieren zu steigern gilt. Ziel ist es, die Teilnehmenden auch im Hinblick auf die persönliche Finanzplanung mit den Kapitalmärkten und dem aktuellen Wirtschaftsgeschehen vertraut zu machen. Mehr Informationen gibt es im Internet. (eg)

