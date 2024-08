Perlen Alter Musik in der Reutlinger Stephanuskirche

Heidi Gröger und Christoph Sommer konzertieren in Sondelfingen. FOTO: PRIVAT

REUTLINGEN. Die Konzertreihe »Musica Antiqua« lädt ein zu Reisen in die musikalische Vergangenheit. Seit über drei Jahrzehnten präsentiert die Stadt Reutlingen in dieser Reihe für Alte Musik Meisterwerke und Raritäten – gespielt von herausragenden Künstlern. Ort der beiden Sommerkonzerte im August ist die Stephanuskirche in Sondelfingen, die mit ihren ab dem Spätmittelalter entstandenen Fresken und der historischen Deckenbemalung den passenden Rahmen für die Gastspiele bietet.

In »Klingende Geografie« laden Clara Blessing mit der Barockoboe und der Cembalist Ralf Waldner am Sonntag, 11. August, um 11 Uhr zu einer musikalischen Sommerreise mit der Musik Georg Philipp Telemanns quer durch Europa ein. Von Frankreich bis Polen, von Irland bis Italien, von der Türkei bis Deutschland: Die um das Jahr 1700 entstandene geografische Sammlung mit ihren länderspezifischen Musikstilen und typischen Wendungen zeigt das außergewöhnliche Können des jungen Telemanns.

Mit Gambe und Theorbe

Heidi Gröger und Christoph Sommer interpretieren am darauffolgenden Sonntag, 18. August, um 11 Uhr Werke französischer Komponisten für Viola da Gamba und Theorbe. Unter dem Titel »Saitenspiele in Versailles« erklingen Werke von Marin Marais, Robert de Visée und Monsieur de Sainte-Colombe.

Gambe und Theorbe zählten zu den angesehensten Instrumenten der hohen Gesellschaft und waren aus den königlichen Gemächern des 17. und 18. Jahrhunderts nicht wegzudenken. Zwar herrschte in Frankreich keine Einigkeit darüber, ob nun der Gambe oder der Theorbe die Krone der Instrumente gebührte, doch was kann man sich Schöneres vorstellen, als das harmonische Zusammenspiel der beiden – mit einigen der exquisitesten Kompositionen, die ihr reichhaltiges Repertoire zu bieten hat. Als besonderes Highlight erklingt eines der seltenen Originalinstrumente des Pariser Meister-Gambenbauers Nicolas Bertrand von 1704.

Einlass zu den Konzerten ist jeweils ab 10.30 Uhr. Karten zu 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind bei allen Vorverkaufsstellen von »easy ticket service«, telefonisch oder per online zu erhalten. (eg)

0711 2555555

www.easyticket.de