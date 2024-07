Oferdinger feiern zum 20. Mal Dorffest: mit Bar, DJ und Hock

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-OFERDINGEN . Am Wochenende vor dem Sommerferien wird die Oferdinger Ortsmitte zur Festmeile: Zum 20. Mal veranstalten dann alle Vereine und Institutionen gemeinsam das Dorffest. Los geht's am Samstagabend, 20. Juli, um 18 Uhr mit dem gemeinsamen Fassanstich von OB Thomas Keck und Bezirksbürgermeisterin Ute Stähle. Ab 20 Uhr sorgt DJ Olaf für Partymusik und wenn es gegen 21 Uhr langsam dämmrig wird, beginnt eine Showeinlage mit Feuertanz. Die Nacht dürfte kurz werden, denn in den vergangenen Jahren waren die Oferdinger Bürger immer bis in die frühen Morgenstunden kräftig am Feiern.

Am Sonntag, 21. Juli, geht es um 10.30 Uhr gleich weiter: mit einem Gottesdienst auf dem Dorfplatz mit dem Auftritt des Liederkranzes Oferdingen und der Kinderkirche mit Bastelangebot. Ab der Mittagszeit bewirten wieder Helfer aller Oferdinger Vereine, und weitere Programmpunkte werden für Unterhaltung sorgen. Um 12 Uhr tritt der Kinderchor auf, um 13 Uhr zeigt die Einradgruppe des TSV Oferdingen ihr Können und um 15 Uhr spielt das Akkordeonorchester des Schwäbischen Albvereins. Zum Abschluss des Programms gibt es gegen 17 Uhr eine Löschvorführung der Freiwilligen Feuerwehr Oferdingen mit der Jugendfeuerwehr.

»Das Dorfleben funktioniert in Oferdingen«, betont Ute Stähle. Das belegt auch das Dorffest, das seit zwei Jahrzehnten eine beliebte Veranstaltung ist, zu der immer viele Besucher kommen. Diese werden das ganze Wochenende mit einem breiten Essens- und Getränkeauswahl bestens versorgt, zudem gibt es am Samstagabend eine Bar mit Drinks. (GEA)