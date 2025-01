Neuer Vorsitz im Tonkünstlerverband Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Tonkünstlerverband Reutlingen (TKV) hat einstimmig Peter Eberl zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Adam Ambarzumjan an, der die Position seit 2022 innehatte und in den Vorstand des Landesverbands Baden-Württemberg berufen wurde. Während seiner Amtszeit legte Adam Ambarzumjan besonderen Wert darauf, die Interessen des TKV Reutlingen nach außen zu vertreten und die Zusammenarbeit mit anderen Kulturvereinen zu stärken. Katja Riedel bleibt weiterhin stellvertretende Vorsitzende des Verbands.

Peter Eberl ist ein vielseitiger Künstler und neuer Impulsgeber: Eberl, geboren 1986 in Landshut, ist ein erfahrener Musiker mit internationalem Hintergrund. Seine Ausbildung absolvierte er an der Zürcher Hochschule der Künste sowie der Haute École de Musique de Genève. Als Soloflötist war er unter anderem am Opernhaus Göteborg, bei den Essener Philharmonikern und den Düsseldorfer Symphonikern tätig. Seit 2018 lebt er in Reutlingen, wo er als Soloflötist bei der Württembergischen Philharmonie wirkt. Neben seiner musikalischen Tätigkeit ist er ausgebildeter Yogatrainer – ein Beispiel für seine vielseitigen Talente, die er nun auch in die Arbeit des TKV einbringen möchte.

Der Tonkünstlerverband Reutlingen feierte jüngst sein 75-jähriges Bestehen. Im Jahr 1949 von Erich Reustlen gegründet, engagierte sich der damalige Dozent und spätere Professor der Hochschule für Musik Trossingen besonders für die Förderung des musikalischen Nachwuchses im süddeutschen Raum. Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde Reustlen mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt. Heute vertritt der TKV Reutlingen die Interessen von über 70 Mitgliedern in der Region. Diese sind überwiegend freiberuflich tätig und engagieren sich für die musikalische Bildung und kulturelle Vielfalt. Der Verband organisiert Konzerte, fördert junge Talente und setzt sich für hochwertigen Musikunterricht ein. (eg)