Nach anderem Konzept bei Postbank: Neue Postfiliale in Reutlingen

Die neue Postfiliale in der Bahnhofstraße ist am Freitag eröffnet.

REUTLINGEN. Die Nachricht, dass die Postdienstleistungen der Postbank in Reutlingen noch in diesem Jahr eingestellt werden, kam für viele unerwartet und stieß auf heftige Kritik. »Das muss wohl ein schlechter Scherz sein«, kommentierte ein Facebook-Nutzer den GEA-Bericht über die Konzeptänderung der Bankfiliale. Weitere frustrierte Kommentare lauteten: »Das ist eine Frechheit« und »Mir fehlen die Worte«. Viele wollten wissen, wer in Zukunft die wegfallenden Postdienstleistungen übernehmen wird. Von Seiten der Post hieß es: »Die Deutsche Post stellt sicher, dass die Kunden auch nach der Schließung die Postdienstleistungen im gewohnten Umfang in ihrer Nähe bei einem Kooperationspartner, in der Regel in einem Einzelhandelsgeschäft, in Anspruch nehmen können«.

Inzwischen steht fest, dass es in Reutlingen eine neue Postfiliale geben wird. Sie soll als zusätzliches Angebot dienen und ist knapp einen halben Kilometer von der Postbank entfernt. Die Filiale wird am 28. März, um 9 Uhr, in der Bahnhofstraße 2 eröffnet und bietet denselben Postservice wie die Postbank an.

Der Reutlinger Vertriebsmanager der Deutschen Post, Claudio Iasuozzo, hatte den Auftrag, einen Vertragspartner zu suchen, nachdem bekannt geworden war, dass die Postbank ihre Postdienstleistungen zum Jahresende einstellt. Er fragte den Reutlinger Sefa Ates, ob er sich vorstellen könne, die Leitung einer neuen Filiale in der Innenstadt zu übernehmen. Ates sagte zu und machte sich auf die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Ab Freitag betreibt er das 200 Quadratmeter große Geschäft in zentraler Lage.

Gute Zusammenarbeit

Wie es dazu kam? Sefa Ates war bereits Partner der Post, erzählt Iasuozzo. Im April 2024 hatte er zusammen mit seiner Frau die Postfiliale im Rathaussträßle in Kirchentellinsfurt übernommen. Seine Frau betreibt zudem einen Paketshop in der Storlacher Straße in Reutlingen. »Die Zusammenarbeit mit Herrn Ates hat sich sehr gut entwickelt«, sagt Iasuozzo.

Zum Postgeschäft kam das Ehepaar Ates eher zufällig. Zuvor hatten sie Kontakt zu Tankstellen, weil sie dort Schlüsselanhänger verkauften. Eine Mitarbeiterin erzählte ihnen dann, dass die bisherigen Betreiber der Postfiliale in Kirchentellinsfurt aufhören würden. So kamen die beiden auf die Idee, den Laden im Rathaussträßle zu übernehmen. »Wir haben uns viel Wissen angeeignet und es lief richtig gut«, sagt Pia Ates. Und genau so soll es auch in Reutlingen weitergehen, ist sie sich sicher. (GEA)